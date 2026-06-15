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16 giugno 2026 alle 00:39

Due nuovi pm giurano in Tribunale 

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Due nuovi magistrati entrano a far parte della Procura della Repubblica di Nuoro. Ieri mattina hanno prestato giuramento davanti al presidente del Tribunale Mauro Pusceddu e al procuratore della Repubblica Daniele Rosa i neo sostituti procuratori Gabriele Carta e Roberta Guainella, entrambi magistrati di prima nomina. Carta, è originario di Cagliari, mentre la Guainella è sassarese. La cerimonia si è svolta nel palazzo di giustizia di Nuoro alla presenza dei vertici degli uffici giudiziari.

A dare il benvenuto ai nuovi magistrati è stato il procuratore capo, che ha sottolineato il clima di collaborazione che caratterizza l’ufficio requirente e in generale tutti gli operatori del palazzo di giustizia. Rosa ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra tra magistrati, personale amministrativo, forze dell’ordine e avvocati. Parole che hanno trovato piena sintonia anche negli interventi dei rappresentanti del foro nuorese.

A nome dell’avvocatura è intervenuto il presidente dell’Ordine degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro, che ha rivolto ai due magistrati gli auguri di buon lavoro, richiamando i valori della lealtà istituzionale, del rispetto reciproco e della collaborazione tra le diverse componenti della giurisdizione.

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