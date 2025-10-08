Due nuovi parchi contro il grande caldo 

Due nuovi parchi collegati da percorsi verdi e pensati come rifugi naturali contro il caldo cittadino: Oristano scommette sulla sostenibilità. È il fulcro della nuova strategia territoriale integrata, che punta a ridisegnare la città attraverso interventi ambientali e sociali capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. I due “polmoni verdi” nasceranno nell’area dell’ex lavatoio di piazza San Martino e in via Emilio Lussu, dove verrà realizzata una nuova area verde. I parchi saranno collegati da corridoi verdi che si estenderanno fino al parco di viale Repubblica e a piazza Manno, per rendere gli spazi pubblici più accessibili e vivibili. «Oristano si propone come laboratorio avanzato di sostenibilità urbana e culturale - ha dichiarato il sindaco Massimiliano Sanna durante la presentazione - una città più verde, inclusiva e resiliente, costruita insieme ai cittadini attraverso la condivisione e la responsabilità collettiva». L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha sottolineato l’urgenza del progetto: «Vogliamo migliorare la qualità della vita con soluzioni basate sulla natura, portando più verde in città e restituendo valore ai luoghi simbolici come il lavatoio di San Martino, che diventerà la casa della nostra azione». (m.g.)

