VaiOnline
Verde.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Due nuovi parchi contro il grande caldo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due nuovi parchi collegati da percorsi verdi e pensati come rifugi naturali contro il caldo cittadino: Oristano scommette sulla sostenibilità. È il fulcro della nuova strategia territoriale integrata, che punta a ridisegnare la città attraverso interventi ambientali e sociali capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. I due “polmoni verdi” nasceranno nell’area dell’ex lavatoio di piazza San Martino e in via Emilio Lussu, dove verrà realizzata una nuova area verde. I parchi saranno collegati da corridoi verdi che si estenderanno fino al parco di viale Repubblica e a piazza Manno, per rendere gli spazi pubblici più accessibili e vivibili. «Oristano si propone come laboratorio avanzato di sostenibilità urbana e culturale - ha dichiarato il sindaco Massimiliano Sanna durante la presentazione - una città più verde, inclusiva e resiliente, costruita insieme ai cittadini attraverso la condivisione e la responsabilità collettiva». L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha sottolineato l’urgenza del progetto: «Vogliamo migliorare la qualità della vita con soluzioni basate sulla natura, portando più verde in città e restituendo valore ai luoghi simbolici come il lavatoio di San Martino, che diventerà la casa della nostra azione». (m.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 