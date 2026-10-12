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Perdasdefogu.
13 ottobre 2026 alle 00:10

Due nuovi murales arricchiscono piazza di chiesa 

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Due fotografie di Max Leopold Wagner e Guido Costa sono diventate altrettanti murales in piazza di chiesa a Perdasdefogu. La mano esperta dell'artista Michela Casula ha restituito alla comunità uno spaccato del proprio passato. Le persone raffigurate sono Maria Aloisia Carta, (foto di Wagner del 1927) e Salvatore Giovanni Francesco Lai, conosciuto da tutti come tziu Sarbadori Paledda, (immagine di Costa del 1922).

Chi passa per la via principale del paese può visitare una galleria a cielo aperto tre foto dei centenari e pitture murarie che raccontano Perdasdefogu le sue tradizioni e le sue peculiarità, da pochi giorni questo racconto per immagini è arricchito dai volti di Maria e Salvatore due persone vissute tra '800 e '900.

«Questo è un omaggio ai nostri antenati, donne e uomini che con la loro vita hanno contribuito a costruire l’identità di Foghesu e a tramandarne la memoria - ha detto l'assessore e storico foghesino Tore Mura - Grazie alla sensibilità e all’importante opera di documentazione di questi straordinari studiosi e fotografi, oggi Foghesu può riscoprire una parte significativa del proprio passato. I loro scatti non sono semplici immagini, ma autentiche testimonianze di vita che ci restituiscono i volti, gli abiti, le espressioni e l’identità delle generazioni che ci hanno preceduto».

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