Due nuovi locali per la sede dell’ufficio Plus  

Gli uffici Plus (Piano locale unitario dei servizi) del Sarrabus-Gerrei continueranno ad essere dislocati a San Vito e saranno ampliati. La convenzione è stata siglata nei giorni scorsi nella sede dell’Unione dei Comuni del Sarrabus tra i sindaci di Muravera, Castiadas, Villaputzu, Villasimius e San Vito e prevede il comodato d’uso gratuito dei locali di via Aldo Moro (presso nuovo municipio, piano rialzato).

Rispetto al precedente accordo i locali a disposizione del Plus saranno cinque (prima erano tre) per una superficie complessiva di 127 metri quadrati. Rivisti anche i parametri per il pagamento delle utenze: l’Unione dei Comuni dovrà corrispondere al Comune di San Vito ogni anno tredici euro a metro quadro per l’elettricità e sette euro per i consumi idrici. Il servizio Plus è uno dei più importanti fra quelli gestito dall’Unione dei Comuni del Sarrabus. «Il nostro obiettivo - ha sottolineato Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas e nuovo presidente dell’Unione - è quello di potenziarlo per garantire una certa tutela ai tanti cittadini che si trovano in difficoltà». Tra gli altri servizi da migliorare c’è il Suape «per dare risposte - ha aggiunto Murgioni - nel settore dell’edilizia».

