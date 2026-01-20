Due nuovi incidenti: un morto, diversi feriti  

ADAMUZ. L’ultima notte in Spagna è stata funestata da un altro incidente ferroviario, pochi giorni dopo il disastro in Andalusia. Un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno regionale vicino a Gelida, in Catalogna: il bilancio provvisorio è una quarantina di feriti, 5 dei quali gravi, e il macchinista morto.

Secondo le prime ipotesi, il cedimento potrebbe essere stato causato dalle forti piogge che da giorni si abbattono sulla regione, tanto che era scattata l’allerta rossa per il rischio inondazioni, a causa della burrasca Harry. Sempre in Catalagna, nelle stesse ore, un altro deragliamento per dei massi caduti sui binari, per fortuna senza vittime.

Due incidenti che hanno messo di nuovo in ginocchio la rete ferroviaria nazionale mentre ad Adamuz, nel primo dei tre giorni di lutto nazionale, si continua a fare i conti con la tragedia che domenica scorsa ha spezzato almeno 42 vite. È stato consentito ai media di accedere per la prima volta al “ground zero”, in occasione della visita di re Felipe VI e della regina Letizia.

Davanti ai vagoni rossi del treno Iryo, i numeri 6, 7 e 8 deragliati e in parte squarciati, valige aperte, zaini abbandonati, sedili divelti. A 800 metri, due gru lavorano senza sosta per sollevare i vagoni del treno Alvia, precipitati nella scarpata dopo l’impatto con le carrozze dell’Iryo deragliate. Gli agenti della Guardia Civile, con l’aiuto di unità cinofile, continuano a ispezionare tra l’ammasso di lamiere contorte alla ricerca di resti umani.

Il bilancio delle vittime accertate è salito a 42, dopo il recupero ieri di altri 4 cadaveri: resta provvisorio, altri corpi potrebbero trovarsi dentro l’Alvia. In totale, 39 feriti ancora ricoverati (fra cui 4 bambini), 13 in terapia intensiva.

Sulle cause «tutte le ipotesi sono aperte», ha ripetuto il ministro dell’Interno, Fernando Grande Marlaska. E, sul fronte dell’indagine tecnica, l’attenzione si concentra sempre più sulle infrastrutture, mentre montano le polemiche sulla rete di alta velocità. I tecnici hanno individuato un giunto rotto del binario nel punto del cambio di via di Adamuz, la Scientifica della Guardia Civile ha rilevato un tratto mancante sui binari e ha chiesto anche che non sia rimosso il vagone numero 6 dell’Iryo, quello deragliato per primo, per ulteriori accertamenti tecnici. Si attende il recupero delle scatole nere dei due convogli, dalle quali arriveranno informazioni preziose.

