Due nuovi gruppi in Consiglio 

La costituzione di due nuovi gruppi consiliari ridisegna il panorama delle forze in Consiglio comunale a Iglesias. Un fattore che potrebbe determinare un riequilibrio delle cariche in Consiglio e che potrebbe incidere anche sulla decisione su chi andrà a sedere sulla poltrona della presidenza presto libera dalla figura del neo eletto consigliere regionale Alessandro Pilurzu.

L’esordio

Nel Consiglio convocato nella giornata di ieri debuttano sui banchi “Progetto Sardegna” (composto da Simone Pinna, uscito dai Progressisti e Marco Loddo, allontanatosi dal Pd) e “Iglesias Avanti” formato dai consiglieri eletti nella lista “Mauro Usai Sindaco”, Federico Melis e Gianna Concu. Sciolti pertanto i dubbi sul numero di figure minime consentite per poter costituire un gruppo, guidato fino a poche settimane prima da un regolamento di uno statuto che, come spiega il presidente del Consiglio Alessandro Pilurzu: «Era stato plasmato su un Consiglio composto da 30 elementi. Con l’attuale invece formato da 25 (Sindaco compreso) risultava esserci un’incongruenza. In commissione statuto si è quindi deciso di seguire il calcolo per difetto per la creazione dei gruppi e con tutti i capigruppo di lavorare subito dopo Pasqua, con una o due commissioni alla settimana per revisionare completamente lo stesso regolamento che dovrà essere approvato all’unanimità».

La nascita del nuovo gruppo “Iglesias Avanti” è stata comunicata nella tarda serata dello scorso martedì: «Mettiamo la prima pietra per un progetto inserito in un disegno di respiro regionale. - dichiarano il capogruppo Federico Melis e la consigliera Gianna Concu - Vogliamo tener fede al mandato che ci hanno dato gli elettori, lavorando per il futuro della nostra comunità».

La presidenza

Tutti i membri dei nuovi schieramenti fanno comunque parte della maggioranza e l’essere usciti dalle liste con le quali erano stati eletti, potrebbe (dove il condizionale risulta esse d’obbligo), rendere necessario un riequilibrio delle cariche caldeggiato da alcuni. Sul tavolo delle possibili novità future la certezza è la nomina di un nuovo presidente del Consiglio ed i nomi più caldi sono al momento quelli di Franca Fara (Pd) e Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias). Una decisione che potrebbe pesare sulle scelte dello stesso Lorefice sulla sua permanenza futira sui banchi della maggioranza. Per il consigliere Simone Pinna il tema di un eventuale rimpasto non risulta al momento essere una priorità: «Sono valutazioni che mi lasciano indifferente. - dichiara - Quello che mi importa maggiormente è la condivisione di una linea politica e non tanto la determinazione degli equilibri di Giunta».

