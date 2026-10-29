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Lanusei.
30 ottobre 2026 alle 00:13

Due nuovi dissuasori di velocità in viale Europa 

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Detto fatto. L’assessore Gianni Perotti aveva promesso il posizionamento di nuovi dissuasori di velocità e così è stato. Viale Europa, principale snodo del traffico pesante, di ambulanze e autobus della cittadina, può vantare altri due “rallentatori” posizionati a breve distanza l’uno dall’altro nel rione di Gennaura. Salgono così a cinque gli ostacoli sulla stessa via, oggetto di rimostranze e contestazioni sia per posizione che per utilità. Tuttavia la linea dell’amministrazione Burchi sembra tracciata e inderogabile. Caustico il commento del capogruppo d’opposizione Marco Melis: «A distanza di anni e ormai a fine mandato ancora non abbiamo un piano del traffico e neppure un’idea di come gestire le situazioni e le zone di maggior pericolo. Quel che resta è la desolazione di una serie di iniziative che anziché risolvere il problema lo peggiorano. L’uso dei dissuasori nelle vie di afflusso alle strutture sanitarie e di maggior deflusso del traffico ne è la prova. Nonostante esistano altre misure si abbruttiscono i paesi e la sicurezza non viene certo migliorata». Di recente i rappresentanti sindacali degli autisti e degli autotrasportatori avevano rimarcato l'esigenza di utilizzare altri strumenti meno dannosi per uomini e mezzi. (si. l.)

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