Due nuovi consiglieri nel cda Gal 

Sono stati nominati due nuovi consiglieri nel cda del Gal Linas Campidano. Si tratta del 37enne Alessandro Mancosu, di origini guspinesi, e del 51enne Luca Zurru, di Gonnosfanadiga, che sostituiscono le dimissionarie Elena Piras e Maria Carla Pani.

La presidente Mariella Amistani, ringraziando le due consigliere per il prezioso lavoro svolto, si è detta soddisfatta dei nuovi ingressi: «Porteranno al Gal nuove energie e conoscenze, con i valori della coscienza, dell’onestà e della passione sincera per il bene del nostro territorio che li contraddistingue. Tutti insieme vogliamo massimizzare l’esperienza di successo di questi 25 anni di Gal e proiettarci verso il futuro, mettendo insieme ambiente, paesaggio, i nostri centri storici, i nostri sapori, per dare vita ad unico grande attrattore che è il Linas-Campidano». Alessandro Mancosu, coltivatore di grani antichi, è entusiasta: «Poter dare il mio contributo al territorio in cui affondano le mie radici mi rende felice; metterò a disposizione le esperienze trascorse, coltivandone delle nuove incentrate sulla creazione di rete e sinergia tra le imprese che operano sul territorio. Non sarà semplice ma ci sarà tutto il mio impegno». Luca Zurru, imprenditore nel settore turistico ringrazia per la fiducia: «Metterò in campo la mia professionalità per il bene del territorio». Gli altri membri che compongono il cda sono Paola Atzori, vice presidente, di Guspini, Michela Dessi e Mauro Pusceddu di Arbus e Dario Piras di Villacidro.

