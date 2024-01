Due nuovi ascensori nel parco del Colle 

Fuori uso e abbandonati da anni, gli ascensori del parco del colle di San Michele verranno eliminati e sostituiti. Così la giunta comunale ha approvato un ulteriore stanziamento a copertura dell’intervento complessivo: 456mila euro. Troppo dispendioso e probabilmente inutile, così è stato valutato dagli uffici tecnici, predisporre un lavoro di riqualificazione e recupero. Più economico, e sicuro, passare all’integrale sostituzione di entrambi gli impianti che quando sono stati realizzati – nel 2006 dall’altro ente pubblico (Soprintendenza di Cagliari e Oristano) e assegnati in gestione al Comune – erano più adatti, viene sottolineato nel documento tecnico, «al funzionamento in ambienti chiusi e non a cielo aperto che ne ha provocato il deterioramento».

Gli ascensori, viene ribadito, sono il punto di collegamento tra la zona di parcheggio dei visitatori e la parte alta del colle, vicino al castello di San Michele e al punto ristoro. Oltre agli impianti (che avranno un vetro panoramico) verranno rifatte le zone d’accesso esterne. Chiaramente gli uffici tecnici che hanno predisposto il progetto approvato dalla giunta, hanno previsto il rifacimento di tutti i sistemi elettrici, meccanici e di sicurezza dei nuovi impianti. (m. v.)

