Due nuove rotatorie per la sicurezza 

«Con l’intervento sulla zona Pip andremo a realizzare una rotonda sulla strada 197, arrivando da Furtei, creando un nuovo ingresso per il nuovo piano artigianale – spiega il sindaco Gian Luca Atzeni – Una seconda rotonda sarà invece realizzata all’altezza dell’incrocio arrivando da Villanovafranca. Abbiamo fatto i salti mortali per recuperare questi finanziamenti; la Regione li aveva tolti in quanto progetti non seguiti adeguatamente, ma siamo riusciti a recuperarli, si tratta di due interventi molto importanti per Villamar».

I due progetti principali prevedono la messa in sicurezza della zona “Palamirai” contro il rischio idrogeologico, per un totale di 936mila euro a carico della Regione, e la sistemazione della zona Pip con 840 mila euro, di cui 84 mila di compartecipazione dal bilancio comunale. Per entrambi gli interventi, attesa la realizzazione di due rotonde, sulla strada provinciale 46 e sulla Statale 197:

Il Consiglio comunale di Villamar ha approvato il bilancio di previsione. Per il 2023, prevista una spesa di circa 3,6 milioni da utilizzare in diversi ambiti per modernizzare il paese e rendere più efficienti i servizi pubblici.

Gli interventi

I conti

Per il personale previsti 730mila euro per il 2023, per il restauro del cimitero 220mila euro (compartecipato dal bilancio comunale per 22mila euro) e 50mila euro per la realizzazione di un centro di aggregazione sociale.

Non mancheranno i fondi per le misure a sostegno dei piccoli comuni: stanziati 67mila euro da destinare al contrasto allo spopolamento per l’acquisto della prima casa e 48 mila euro per l’avvio di nuove attività. Di pari passo i finanziamenti arrivati attraverso i l Pnrr: 46mila euro di progettazione per l’adeguamento del puc, 124mila per la progettazione del rifacimento del parco giochi comunale e 124 mila per gli interventi previsti a Casa Mura.

La minoranza

Anche la minoranza ha votato compatta il sì al bilancio: «Il gruppo di minoranza si è dimostrato responsabile e ha collaborato con la maggioranza, garantendo il sostegno per il raggiungimento di obiettivi comuni – dice dall’opposizione Valerio Porcu – L'auspicio è che le opere messe in programma per il futuro prossimo, come ad esempio l'ampliamento del piano per gli insediamenti produttivi, il completamento dei lavori presso la necropoli punica con il rifacimento della ex piazza di municipio, possano essere propedeutiche per lo sviluppo dell'attività industriale e turistica del paese».

