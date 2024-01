Due nuove inchieste sulla strage per scoprire il killer e i complici 

Ora che la ultra trentennale verità giudiziaria si è sfaldata, cosa accadrà? Se il responsabile di un’azione definita «paramilitare» nel 2020 dalla pg cagliaritana Francesca Nanni non è il pastore Beniamino Zuncheddu, assolto due giorni fa nel processo di revisione a Roma, quali e quante persone l’8 gennaio 1991 alle 18,30 hanno fatto fuori il proprietario dell’ovile Gesuino Fadda, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu?

Le indagini

Saranno le due nuove inchieste della magistratura cagliaritana ad appurarlo. Entrambi i fascicoli (contro ignoti) sono nelle mani del procuratore aggiunto Paolo de Angelis, che inoltre di recente ha compiuto un passo importante: un sequestro probatorio della documentazione originaria sulla strage custodita negli uffici della Questura di Cagliari. Decisione presa dopo la scoperta dell’esistenza, svelata a Roma nel processo di revisione, di un identikit dell’omicida. Così, per avere un quadro completo della situazione, il magistrato ha dato ordine di procedere ed è stato trovato anche un verbale di Polizia del 12 gennaio 1991 (quattro giorni dopo la strage) che, firmato dall’ispettore della Criminalpol Mario Uda, contiene un passaggio sul sequestro di Gianni Murgia, una delle due piste odierne. L’altra porta a un presunto traffico di armi in quelle montagne in quegli anni.

Le ipotesi

Il primo fascicolo è stato aperto nel 2020 e ha l’obiettivo di scoprire quali eventuali complici abbiano preso parte al massacro. Il secondo ha visto la luce subito dopo la scarcerazione di Beniamino Zuncheddu disposta dalla Corte d’appello di Roma lo scorso novembre: in questo caso si ricomincia da zero perché viene a mancare anche l’unico responsabile condannato in via definitiva. Però un punto di partenza in realtà esiste ed è la ricostruzione messa nero su bianco nella richiesta di revisione dall’ex pg di Cagliari e dall’avvocato Mauro Trogu, difensore del pastore di Burcei, in base alla quale ci sarebbe un solido filo a unire due fatti apparentemente distinti: l’eccidio di Cuile is Coccus e il rapimento dell’imprenditore Murgia messo a segno il 20 ottobre 1990 a Dolianova. Neanche tre mesi prima della strage.

Lo scambio

La tesi inserita nella revisione è che i banditi nella fuga dopo il prelevamento dell’ostaggio abbiano percorso una strada che li portò proprio a ridosso dell’ovile del massacro. Forse lì il prigioniero fu consegnato al gruppo di custodia, che a sua volta lo trasportò ad Austis (nel Nuorese) dove l’ostaggio rimase sino alla liberazione, l’11 gennaio 1991. Tre giorni dopo gli omicidi. I Fadda videro qualcosa oppure, altra tesi della pg, ebbero un ruolo nel blitz. In entrambi i casi forse volevano una parte dei 2 miliardi di lire chiesti come riscatto ai Murgia, che però non avevano quel denaro. E la banda intascò 600 milioni. Cifra ritenuta troppo bassa per essere spartita con altre persone, tanto che nei giorni a ridosso della strage uno dei sequestratori (così disse il rapito) era nervoso per la mancanza di 100 milioni nella somma consegnata dalla famiglia. Secondo gli investigatori dell’epoca in realtà quella cifra si riferiva alla parte pretesa da qualcuno che aveva partecipato al rapimento: magari i Fadda. Che dunque furono eliminati.

Punti di contatto

La pg Nanni nella richiesta di revisione spiega anche che Silvio Piras di Terralba, uno dei carcerieri di Murgia, trascorse «la latitanza» nella zona di Serpeddì «aiutato da persone di Busachi», paese di origine di Gesuino Fadda, il quale «non poteva non saperlo»; nel 1992 i carabinieri di Dolianova evidenziarono la possibilità che i sequestratori fossero passati davanti al suo ovile e indicarono il movente nell’eliminazione di testimoni pericolosi o di complici in disaccordo; uno dei banditi, Giuseppe Boi, prese possesso dell’ovile dopo gli omicidi. E proprio di Boi si parla nell’informativa ora nelle mani di De Angelis.

Il verbale

La sentenza di condanna attesta l’esistenza di un movente agro pastorale (liti e sparatorie sino al massacro per gli sconfinamenti del bestiame). Ma la pista del sequestro era emersa subito. Nella nota del 12 gennaio ‘91 Uda spiega che «il modus operandi e la determinazione degli autori dell’efferato delitto non può non far pensare a un movente veramente forte» e che è «inverosimile si pensi di eliminare una sola persona e poi si sia costretti a eliminare i possibili testimoni: i titolari dell’ovile non si assentavano quasi mai». Dunque «l’ipotesi più probabile avanzata da più parti» è che i Fadda «abbiano visto qualcosa che sarebbe stato meglio non vedere. C’è chi parla apertamente di un legame col sequestro di Gianni Murgia, ipotesi confermata da una fonte fiduciaria attendibile la quale parla di rancori tra Gesuino Fadda e Giuseppe Boi», in seguito condannato per il rapimento (ma all’epoca non si sapeva). Litigi dovuti a questioni di bestiame, poi però tutto si risolse. Ma «in seguito Fadda in un bar di San Basilio o Sant’Andrea Frius discutendo con alcuni amici parlò più o meno palesemente del coinvolgimento di Boi nel rapimento di Murgia lamentando presunti fastidi legati a non meglio precisati movimenti verificatisi in costanza del sequestro». Uda ritiene dubbia la versione. Che però era stata confermata dalla «fonte fiduciaria attendibile».

