Due nuove elisuperfici per il soccorso medico 

Due elisuperfici attrezzate per l’elisoccorso al servizio del territorio di Villaputzu, Muravera. San Vito, Castiadas e Villasimius. Saranno realizzate con quattrocentomila mila euro che il Consiglio regionale attraverso l’ultima legge finanziaria (in seguito ad un emendamento presentato dal consigliere e sindaco di Villaputzu Sandro Porcu) ha messo a disposizione dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.

La scelta

Le due aree da destinare ad elisuperficie saranno individuate nei prossimi giorni dai sindaci dell’Unione dei Comuni. «Lo stabiliremo tutti assieme – spiega il primo cittadino di Villaputzu Sandro Porcu – io ho pensato a un’area nella parte con i maggiori flussi turistici, e cioè tra Costa Rei e Castiadas o tra Castiadas e Villasimius. Un’altra invece tra Muravera, San Vito e Villaputzu. Vista la situazione del ponte di ferro, chiuso da oltre un anno, non sarebbe male pensare proprio a Villaputzu ma questa decisione sarà presa assieme a tutti i sindaci». Le elisuperfici «rappresentano un passo fondamentale – aggiunge Porcu - per potenziare e garantire la sicurezza sanitaria di residenti e turisti. Saranno ridotti i rischi legati alla viabilità precaria con in più un servizio di soccorso più tempestivo e sicuro».

La viabilità

Il diritto alla mobilità nel Sarrabus purtroppo è solo teorico, considerato che nell’ultimo anno con la chiusura del ponte di ferro sul Flumendosa e, in ogni caso, «permangono enormi difficoltà di raggiungimento dei principali presidi ospedalieri a causa delle condizioni precarie e disastrate delle strade».

San Marcellino

La realizzazione delle elisuperfici non comporterebbe un abbassamento dell’attenzione sul San Marcellino, il presidio ospedaliero di Muravera e del Sarrabus «anzi – sottolineano i sindaci – è il momento di unire tutte le nostre forze per chiederne il potenziamento». Potenziamento che potrebbe passare anche per una terza elisuperficie, e cioè quella che si trova proprio all’ingresso dell’ospedale ma che nonostante i propositi iniziali in pratica non è mai stata utilizzata (è stata trasformata in parcheggio per auto). Una pista, tra l’altro, che si troverebbe proprio davanti alle sale operatorie.

Negli ultimi anni la richiesta in questo senso è stata avanzata più volte da parte degli amministratori comunali di Muravera all’Areus (che gestisce, appunto, l’emergenza urgenza in Sardegna) senza però mai ottenere una risposta certa. Adesso, con le due elisuperfici finanziate dalla Regione (una delle quali, magari, a Villaputzu), potrebbe essere il momento giusto per chiedere (e ottenere) anche la pista principale, e cioè quella del San Marcellino.

