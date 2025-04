Due nuove auto per la polizia locale 

Si rinnova il parco mezzi della polizia locale. In arrivo due nuove vetture, una Jeep Avenger 4xe ibrida a trazione integrale, che sostituirà una Clio, e una Citroën C3 elettrica. Verrà sottoposta a manutenzione anche la Fiat Punto 1.9 già in dotazione, rendendo il parco macchine più efficiente e sicuro. «Prosegue così la transizione energetica dei nostri mezzi, dopo le due auto finanziate con il bando di efficientamento energetico gli scorsi anni. Il Suv a trazione integrale sarà utile anche per l'utilizzo in agro e in questo senso stiamo dando una risposta anche dal punto di vista delle campagne», spiega l’assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici Marcello Serru. Il consigliere Filippo Usai aggiunge: «Il rinnovo del parco mezzi è un obiettivo che ci siamo posti nel programma amministrativo.La Polizia Locale aveva bisogno di mezzi nuovi e affidabili». (g. g. s.)

