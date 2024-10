Due nuove ambulanze per aiutare chi ne ha bisogno 

Nel centro di emergenza di soccorso soc. coop. onlus, in via Roma a Guspini, sono state inaugurate due nuove ambulanze.«Il centro di soccorso è un’azienda certificata, abbiamo trasformato il volontariato in lavoro in convenzione con il 118 in h24 a Guspini e Arbus», dice il presidente Roberto Massa. Presenti i sindaci dei due paesi, Giuseppe De Fanti e Paolo Salis che hanno evidenziato l’importanza dell’unione del volontariato per assistere le popolazioni e i due parroci, don Gianni Biancu e don Daniele Porcu, che hanno benedetto le ambulanze. Alla cerimonia anche il deputato Gianni Lampis che ha sottolineato: «La sanità del territorio è in difficoltà». ( m. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA