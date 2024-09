Due nuoresi tra i migliori studenti d’Italia 

I migliori d’Italia li ha “scovati” un algoritmo, tra migliaia di studenti in tutto il Paese. Selezionati dalla Fondazione Italia Usa, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi afferente agli interessi dell’ente e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. Tra i migliori studenti d’Italia (mille) premiati dalla Fondazione con un master e una borsa di studio, ci sono anche i due nuoresi Gianfranco Moledda e Federica Puligheddu. Lui diploma al liceo classico Asproni di Nuoro, ha continuato il suo percorso di studi a Cagliari, laureandosi con la magistrale in Lettere moderne, filologia e letteratura classiche e moderne e una tesi sulla linguistica in Italia. Lei, diploma al liceo Sebastiano Satta, opzione economico sociale, si è laureata in scienze internazionali e diplomatiche a Forlì nel corso di studi triennale dell’Università di Bologna, e ha conseguito la magistrale in management dell’economia sociale.

Entrambi, premiati a Montecitorio, sognano di ritornare nella loro Nuoro a lavorare

RIPRODUZIONE RISERVATA