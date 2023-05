Due nodi per la Torres: tecnico e direttore sportivo 

Sassari. Col pranzo di gruppo si è conclusa ieri la stagione 2022/23. La riunione conviviale è coincisa col compleanno di Pierluigi Pinna, una delle colonne di Insula Sport, la società che due estati fa ha rilevato la Torres.

Da oggi si pensa concretamente al futuro. I primi due nodi sono l’allenatore e il direttore sportivo. Con Alfonso Greco la società sassarese va sul sicuro, nel senso che le sue praticità sul campo e conoscenza del gruppo garantiscono un rendimento in linea con quelli che saranno i valori della squadra. Ogni tanto balenano altre ipotesi, ma dopo un anno vissuto sempre fuori dai playout, e tuttavia mai in serenità, la strategia potrebbe essere proprio il tentativo di programmare una stagione con meno scossoni umorali e di assestamento verso l’alto. Vale a dire la rincorsa a una delle posizioni dei playoff che vanno dalla settima-ottava alla decima. In fondo nel campionato appena concluso bastavano due vittorie in più per partecipare agli spareggi promozione. Certo è difficile pensare a una stagione di competizione coi club ricchi e di tradizione. La serie B è un obiettivo della nuova dirigenza, ma da raggiungere a tappe graduali. Dopo la prima, la permanenza in serie C, c’è quella di un campionato senza ansie da salvezza e con l’occhio rivolto più su.

Confermare Greco (qualora l’allenatore romano voglia restare) significa anche poter rinforzare la rosa in base alle sue convinzioni tattiche e quindi non cambiare poi molto. L’innesto a gennaio di un centrocampista come Urso ha mostrato quanta solidità e personalità possono dare due-tre elementi di categoria.E in effetti puntando su tre giocatori di buon va lore e su altri tre giovani di qualità, la Torres edizione 2023/24 sarebbe pronta e av rebbe un progetto tecnico di grande continuità in una stagione che ci si augura riservi più gioie al “Vanni Sanna”, dove i rossoblù hanno vinto appena 3 volte. Solo il San Donato Tavarnelle ha fatto peggio.C’è poi il fronte riguardante il ds Andrea Colombino: non è chiaro se resterà o andrà via. Un dubbio da chiarire in tempi brevi.

