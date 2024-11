Due navi all’opera per mappare la posidonia 

Prosegue la campagna di mappatura delle praterie di posidonia oceanica nella costa ogliastrina. Alla motonave Frugo Discovery, battente bandiera panamense, che sta effettuando già dal mese scorso le indagini geofisiche avvalendosi di strumenti ad alta tecnologia, si è aggiunta l'olandese Arctic. Le due unità sono impegnate nell'importante campagna di mappatura a livello nazionale nell'ambito del progetto Mer (Marine Ecosystem Restoration) della posidonia e della cymodocea nodosa con tecniche all'avanguardia come il lidar batimetrico. Per garantire che le operazioni non subiscano interferenze, il comandante Circomare di Arbatax, Mattia Caniglia, ha prolungato l'ordinanza che vieta la navigazione e meno di un miglio nautico dalle due motonavi per tutto il mese di novembre e sino al 19 gennaio 2025 negli specchi acquei tra Arbatax, Baunei, Tertenia, sino a Villaputzu e Muravera. Le misure di sicurezza sono state adottate per facilitare le operazioni di rilievo e mappatura. Ai pescatori che intendono effettuare battute nell'area interessata dalla mappatura sono invitati: «A prendere contatti via radio al fine di valutare eventuali interferenze tra le attività di pesca e le operazioni di ricerca concordando, nel caso, la navigazione in modo da garantire lo svolgimento delle attività». (f. me.)

