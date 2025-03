Due murales nelle cabine Enel 

Anche Solarussa ha un museo a cielo aperto. Ieri mattina sono state inaugurate due opere di street art realizzate sulle cabine elettriche di E-Distribuzione. L’opera di Giulia Serra si intitola “Murales per la pace” in ricordo di Matteo Mureddu, il caporalmaggiore della Folgore morto a 26 anni in un attentato a Kabul, in Afghanistan, nel settembre del 2009. «Un omaggio alla memoria e alla pace, che si inserisce nel contesto della piazza a lui dedicata nel 2023», spiega il sindaco, Mario Tendas.

“Omaggio al paese di Solarussa” è il murale invece di Giacomo Putzu dedicato al costume femminile di Solarussa, che si fonde attraverso il velo fiorito agli scorci della chiesa romanica di San Gregorio. Tutto il murale è caratterizzato da uno sfondo rosso che richiama il nome del paese. ( s. p. )

