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San Giovanni Suergiu.
19 maggio 2026 alle 00:38

Due mozioni contro la discarica di Is Urigus 

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Dopo l’esposto presentato presso la Procura della Repubblica dal Comitato spontaneo contro la discarica alle porte della frazione di Is Urigus (San Giovanni Suergiu), la consigliera comunale di Carbonia e della Provincia Sulcis Iglesiente ha presentato una richiesta ad entrambi gli enti per la discussione nei relativi Consigli e sollecitato un intervento immediato da parte della Regione per una sospensione in autotutela dei procedimenti in corso.

Daniela Garau ci tiene a precisare che il Consiglio comunale di Carbonia, si è già espresso chiaramente e sul tema, «approvando una precedente mia mozione volta a impegnare l’Amministrazione a presentare osservazioni alla Regione per esprimere la totale contrarietà del territorio a tale impianto».

Questo nuovo intervento e la presentazione di due mozioni arriva a seguito dell’esposto con il quale il comitato ha evidenziato forti elementi di criticità attorno al progetto della discarica, come l’inaccettabile proposta di ripristinare il sito della cava, riempiendolo di rifiuti speciali, «operazione in palese contrasto con lo spirito delle norme di tutela ambientale. – dice, evidenziando – L’inerzia dell'assessorato regionale, come la scelta di procedere verso la “Conferenza dei Servizi” nonostante le attuali normative suggeriscano il rigetto immediato di simili progetti». Infine Daniela Garau fa riferimento alla «concessione di continui rinvii e proroghe a favore della società Ekosarda nonostante le ripetute inadempienze documentali, permettendo nel frattempo il proseguimento di attività impattanti sul territorio.

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