Due morti per un sorpasso, linea dura del pm 

L’incidente era accaduto sulla Provinciale 19 al chilometro 8+700, nel territorio comunale di Castiadas, località San Pietro, ed è stato ricostruito nei dettagli dall’ingegner Francesco Marongiu, consulente tecnico d’ufficio nominato da Maria Virginia Boi, cui inizialmente era affidata l’inchiesta. All’accertamento di dinamica, cause e responsabilità ha partecipato come consulente tecnico per la parte offesa anche l’ingegner Paolo Marcialis, incaricato da Michele Baldinu, responsabile della sede di Cagliari della Studio3A-Valore, società specializzata nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini.

Il pm Paolo De Angelis ha chiesto che Serena Dessì, 50 anni, di Castiadas venga rinviata a giudizio con l’accusa di duplice omicidio stradale, aggravato anche dalle pesanti violazioni al Codice della Strada: secondo il magistrato la donna sarebbe l’esclusiva responsabile dell’incidente che il 29 novembre 2021 costò la vita a Ambra Utzeri, 32, di Villasimius, madre di tre figli, e a Alessio Massessi, 38 anni, di Villaputzu (conosciuto un po’ in tutto il Sud Sardegna come titolare di uno stabilimento balneare e per la sua attività di dj). De Angelis accusa la donna di «imprudenza, negligenza e imperizia (generica) e violazione delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale». Il Gup del Tribunale di Cagliari, Michele Contini, ha fissato per il prossimo 27 giugno l’udienza preliminare del processo.

Il pm Paolo De Angelis ha chiesto che Serena Dessì, 50 anni, di Castiadas venga rinviata a giudizio con l’accusa di duplice omicidio stradale, aggravato anche dalle pesanti violazioni al Codice della Strada: secondo il magistrato la donna sarebbe l’esclusiva responsabile dell’incidente che il 29 novembre 2021 costò la vita a Ambra Utzeri, 32, di Villasimius, madre di tre figli, e a Alessio Massessi, 38 anni, di Villaputzu (conosciuto un po’ in tutto il Sud Sardegna come titolare di uno stabilimento balneare e per la sua attività di dj). De Angelis accusa la donna di «imprudenza, negligenza e imperizia (generica) e violazione delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale». Il Gup del Tribunale di Cagliari, Michele Contini, ha fissato per il prossimo 27 giugno l’udienza preliminare del processo.

Consulenti in campo

L’incidente era accaduto sulla Provinciale 19 al chilometro 8+700, nel territorio comunale di Castiadas, località San Pietro, ed è stato ricostruito nei dettagli dall’ingegner Francesco Marongiu, consulente tecnico d’ufficio nominato da Maria Virginia Boi, cui inizialmente era affidata l’inchiesta. All’accertamento di dinamica, cause e responsabilità ha partecipato come consulente tecnico per la parte offesa anche l’ingegner Paolo Marcialis, incaricato da Michele Baldinu, responsabile della sede di Cagliari della Studio3A-Valore, società specializzata nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini.

La velocità

È emerso che quella mattina Serena Dessì, che al volante di una Peugeot 206 viaggiava da Villasimius verso Castiadas, all’inizio di un lungo rettilineo avrebbe intrapreso un’azzardata manovra di sorpasso della Fiat Grande Punto guidata da Ambra Utzeri «a una velocità di circa 118 km/h», scrive il sostituto procuratore nel suo atto, a fronte di un limite di 90 km/h.

La dinamica

Sulla corsia opposta viaggiava però il furgone Opel Vivaro guidato da Massessi: per evitare lo scontro frontale, Dessì ha sterzato bruscamente verso destra tentando di rientrare nella propria corsia andando a colpire l’auto di Ambra Utzeri, che pure aveva rallentato per consentire il sorpasso alla Peugeot, e spingendola verso la corsia di sinistra: non solo la Grande Punto e il furgone si erano scontrati frontalmente, ma anche l’auto della cinquantenne di Castiadas, dopo aver percorso un tratto in cunetta, aveva deviato verso sinistra schiantandosi contro il veicolo guidato da Alessio Massessi. Quest’ultimo, rimasto incastrato nell’abitacolo, era spirato una ventina di minuti dopo l’impatto, mentre Ambra Utzeri era morta sul colpo. Una tragedia devastante. Per Serena Dessì, unica sopravvissuta, restano le accuse. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata