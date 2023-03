Due morti nell’incidente sulla strada provinciale 2: disposta una perizia  

Una perizia per ricostruire la dinamica dell’incidente accaduto sulla strada provinciale 2, dove morirono il 25enne Nicola Medda di Sant’Antioco e Federico Pinna (24 anni) di San Sperate. Oggi il pubblico ministero Giangiacomo Pilia conferirà l’incarico all’ingegner Francesco Marongiu.

Alle operazioni parteciperà anche l’ingegner Nicola Medda, consulente tecnico di parte per i familiari di Nicola Medda, indicato dallo studio Studio3A, la società che si occupa di risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini a cui si sono affidati per essere assistiti il papà e uno dei fratelli della giovane vittima.

La perizia

«Anche se purtroppo entrambi i conducenti sono deceduti nel tragico schianto e se non rimangono quindi più responsabilità da perseguire penalmente – si legge in una nota diffusa ieri da Studio 3A – il pm ha comunque ritenuto di fare piena luce sull’incidente stradale. Il sostituto procuratore ha infatti ritenuto di disporre un accertamento tecnico non ripetibile di natura cinematica per ricostruire nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità». I periti lavoreranno dunque per capire cosa è accaduto il 23 febbraio scorso alle 8.15 del mattino nella strada provinciale numero 2.

L’incidente