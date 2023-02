Due morti in un rogo, arrestato un 45enne La Bild: è un italiano 

Stoccarda. Un appartamento in fiamme, un uomo e una donna senza via di fuga dal rogo, soccorsi e subito dopo deceduti in ospedale. E un uomo sospettato di un duplice delitto, di nazionalità a quanto pare italiana. Sono i tre elementi su cui lavorano gli inquirenti che cercano di capire cosa sia accaduto a Stoccarda, in una palazzina della Wilehlm Geiger Platz. «Sul caso indaga l’Anticrimine e le indagini sono in corso», ha detto ieri sera all’Ansa Stefan Widmann, portavoce della polizia di Stoccarda. «La dinamica è ancora assolutamente poco chiara», aggiunge, confermando il fermo di un sospettato intercettato con due coltelli in mano davanti all’edificio dove è scoppiato l'incendio.

Secondo la “Bild” l’arrestato è un 45enne italiano, ma ieri il portavoce della polizia non confermava ed evitava ogni dettaglio. «Quello che possiamo dire per il momento è che c’è stato un incendio in un appartamento, all’interno sono state trovate due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 53, morti dopo essere stati soccorsi - ha spiegato – Poi è stato intercettato un uomo, davanti all’edificio del rogo, con due coltelli in mano. Ed è stato fermato».

Secondo le prime ricostruzioni gli agenti arrivati sul posto hanno trovato il 45enne a sbarrare la strada, proprio davanti all’edificio. Prima del fermo sarebbero stati esplosi anche dei colpi di arma da fuoco dalla polizia, ma l’uomo, successivamente neutralizzato e fermato, non sarebbe rimasto ferito. I pompieri hanno spento il rogo. La “Bild” aggiunge che nei pressi dell’edificio c’è un piccolo caffè italiano, chiuso da almeno sei mesi. A Bramsche, in Bassa Sassonia, si indaga invece sul tentato omicidio di un sedicenne, per il quale è stato fermato un 81enne, anche lui italiano, che avrebbe sparato contro il giovane non lontano da una scuola elementare, ferendosi a sua volta gravemente. Il fatto è accaduto nelle prime ore del mattino, secondo le indagini i due si conoscevano.

RIPRODUZIONE RISERVATA