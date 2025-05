Due morti ammazzati nella guerra tra bande 

Cadaveri sepolti sotto un mucchio di misteri. Ad Arzana si muovevano due gruppi rivali in lotta per il controllo del territorio, con forti interessi nel narcotraffico. In questo contesto, secondo gli inquirenti, sono da collocare il ferimento di Sandro Arzu, scampato a un agguato il 16 settembre del 2021, l’omicidio di Beniamino Marongiu, ucciso ad Arzana il 9 luglio 2024 e quello di Mosè Cao, di Lotzorai, sparito il 18 settembre 2021 e ritrovato cadavere il 22 novembre successivo. L’avevano gettato dentro un pozzo.

Due morti, un tentato omicidio, un agguato simulato. Dopo due anni nell’ombra Sandro Arzu, 56 anni, ricompare come d’incanto in un’auto in viale Elmas. Circondato dai carabinieri non oppone resistenza, è armato come da copione, di una calibro 38. La cattura del latitante accende una luce improvvisa su quanto accaduto di peggio accaduto in Ogliastra negli ultimi anni. Secondo il decreto di fermo firmato dal sostituto procuratore di Lanusei Valentina Vitolo sarebbe stato Sandro Arzu a sparare a Beniamino Marongiu: nove colpi di pistola sotto l'occhio delle telecamere. «La videosorveglianza ha avuto un ruolo decisivo», spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Nuoro Gennaro Cassese. L’esecuzione del boss rivale, in pieno giorno, senza paura. Se non è mafia è qualcosa che somiglia da vicino.

I fermi

Il giorno dopo l’arresto di Arzu a Cagliari sono stati notificati altri quattro decreti di fermo in relazione al delitto Marongiu. Un gruppo a base familiare, i fratelli Roberto Arzu (57 anni) e Sergio Arzu (65), Gianluca Arzu (figlio di Sergio) e Piergiorgio Piras, (36) risultano indagati a vario titolo per concorso in omicidio e favoreggiamento. Come se il cerchio si fosse chiuso all’improvviso con il ritorno sulla scena del leader della banda. E tutti sono finiti in cella.

La cattura

L’operazione di cattura è stata delicata, rapida e indolore, come lo scenario imponeva: una stazione di servizio in viale Elmas molto trafficata. La pistola è stata inviata ai laboratori del Ris.

Non è emerso dove Arzu abbia trascorso e con chi, gli ultimi due anni della sua vita. Di certo i militari lo tenevano d’occhio da tempo, con un’indagine all’antica, in cui i frutti arrivano da certosina pazienza e sacrificio. Pedinamenti e informatori, controlli su familiari e amici. Quando l’hanno fermato andava dal dentista in compagnia di un parente, Gianpietro Deiana, di Arzana, in carcere a Uta con l’accusa di averlo aiutato a sottrarsi alla pena. È difeso dagli avvocati Marco Usai e Simone Pili.

L’agguato simulato

Intanto emergono i dettagli su quanto accaduto prima che facesse perdere le sua tracce. Gli accertamenti del Ris erano cominciati dall’auto ritrovata nella campagne di Arzana. Le traiettorie dei colpi sparati non erano compatibili con un agguato rivolto a una persona che guidasse la vettura. Le tracce di sangue invero non potevano essere quelle provocate da una ferita d’arma da fuoco. Arzu preparava la fuga simulando un delitto. Oramai una certezza. Non c’era inoltre alcuna traccia che lasciasse pensare a un corpo trasportato altrove.

Difficile indagare

I provvedimenti di fermo, ripetono più volte gli inquirenti, dovranno essere vagliati dal giudice. Tuttavia prevale l’ottimismo per aver aperto un varco in una faccenda dai rami lunghi e contorti sulla quale indagano i carabinieri di Cagliari, Nuoro e Lanusei, al comando del capitano Marco Mastrovito, coordinati dalla Procura di Cagliari, da quella di Lanusei e dalla Dda di Cagliari. Un’orchestra diretta dal procuratore di Cagliari Rodolfo Sabelli, dal generale dei carabinieri Luigi Grasso, dalla procuratrice di Lanusei Paola Dal Monte. Ieri a Lanusei, tutti insieme, hanno dato le prime risposte ad una terra: «che non collabora con la Giustizia, di difficile penetrazione investigativa», ripete il colonnello Cassese.

Mettere in sequenza i frammenti di un filo rosso sangue. «I primi risultati sono solidi. Speriamo di aver spezzato quella che poteva diventare una catena», spiega Rodolfo Sabelli, a capo della procura della Repubblica di Cagliari e coordinatore della Direzione distrettuale antimafia.

Sandro Arzu è difeso da Francesco Marongiu e Rita Dedola, alla pari dei suoi fratelli. Sergio e Gianluca Arzu, in un primo momento, avevano nominato Mario Solanas, circostanza curiosa, ha subito rinunciato in quanto dalle ore immediatamente successive all’omicidio tutela i parenti di Vincenzo Beniamino Marongiu. La seconda vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA