Due missili russi sulla scuola militare Almeno 50 morti 

Kiev. È di oltre 50 morti e 219 feriti - e sembra destinato ad aggravarsi - il bilancio di un bombardamento russo su un istituto per la formazione di militari a Poltava. Una strage provocata da due missili, ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky promettendo una risposta alla «feccia russa» e tornando a chiedere ai Paesi Nato di poter utilizzare le armi da loro fornite per colpire in profondità la Russia.

Ma l’episodio ha rinfocolato le polemiche in Ucraina, con alcuni blogger e una deputata che chiamano in causa i comandi militari accusandoli di esporre i soldati a pericoli inutili. Zelensky ha detto di avere ordinato «un’inchiesta completa e rapida» sulle circostanze dell’attacco, che secondo alcuni canali Telegram sarebbe avvenuto mentre molti soldati erano radunati per una cerimonia all’aperto. Il ministero della Difesa ha smentito questo particolare, ma ha ammesso che l’allarme è risuonato solo pochi istanti prima che i missili arrivassero sul bersaglio. Intanto tre ministri ucraini (Oleksandr Kamyshin, Supervisione della produzione di armi, Denys Maliuska, Giustizia, e Ruslan Strilets, Ambiente) si sono dimessi, ma non è ancora chiaro con quale motivazione. Nel suo tradizionale videomessaggio serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato cambiamenti nella composizione del governo e dell’Ufficio presidenziale.

Inanto gli Usa, per bocca di John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, definiscono l’attacco a Poltava un «terribile esempio della brutalità di Putin» e annunciano nuovi aiuti militari a Kiev la prossima settimana. Gli Stati Uniti, hanno detto funzionari citati dalla Reuters, sono vicini a un accordo per fornire all’Ucraina missili da crociera a lungo raggio per gli F-16 che potrebbero raggiungere in profondità la Russia, ma serviranno diversi mesi per risolvere dei problemi tecnici. Per Zelensky «gli attacchi a lungo raggio che possono proteggerci dal terrore russo sono necessari ora».

