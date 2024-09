Due missili israeliani su Beirut 

TEL AVIV. Ad al Jamus, sobborgo di Beirut e quartier generale di Hezbollah, ieri pomeriggio verso le 16 due missili di precisione sparati da un caccia israeliano hanno colpito un edificio residenziale: in un ambiente ricavato sottoterra c’erano Ibrahim Aqil, capo militare di Hezbollah, e i suoi comandanti. Secondo l’esercito israeliano sono rimasti tutti uccisi, almeno dieci oltre Aqil. Per le autorità libanesi, che all’inizio hanno parlato di bambini tra i morti, ci sono 12 vittime e quasi 70 feriti.

Il terzo raid

L’escalation è già in corso, insomma, anche almeno per il momento non sono previste invasioni via terra, e Idf ha detto che dopo l’attacco a Beirut non intende allargare il conflitto. Dopo le migliaia di esplosioni di cercapersone e dispositivi wireless, scatta quindi l’omicidio mirato dei capi militari, con il terzo attacco dell’aeronautica israeliana in Libano dall’inizio della guerra: a luglio un raid aveva eliminato il capo di stato maggiore di Hezbollah Fuad Shukr, mentre a gennaio era stato eliminato il vice leader di Hamas, Saleh al Arouri. Aqil, che secondo l’Idf aveva preso il posto di Shukr come capo di stato maggiore, era appena stato dimesso dall’ospedale dopo che martedì il suo cercapersone era esploso ferendolo.

Razzi sul Golan

Ma la giornata è stata difficile per le comunità israeliane del Golan e dei territori del nord, dalla mattina bersagliate da almeno 200 razzi lanciati dal Libano. La cittadina di Metulla, al confine, è stata centrata con missili Flak, prodotti in Iran, gli stessi che a luglio avevano ucciso 12 tra bambini e adolescenti drusi a Majdal Shams, nel Golan. In una brevissima dichiarazione a tarda sera, il premier Benyamin Netanyahu ha commentato dicendo che «gli obiettivi sono chiari e le azioni parlano da sole». Gli Usa si sono smarcati dal bombardamento su Beirut, affermando di non essere stati informati dell’attacco, ma il presidente Joe Biden ha aggiunto che la sua amministrazione sta lavorando per consentire alle migliaia di sfollati israeliani e agli abitanti del sud del Libano di tornare alle loro abitazioni dopo quasi un anno. E ha aggiunto che «non rinuncia agli sforzi per una tregua a Gaza». Hamas invece ha condannato il «brutale» attacco a Beirut, di pari passo con l’Iran, che ha stigmatizzato la «follia israeliana».

