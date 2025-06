Due missili “dispersi” pronti a esplodere nel mare dell’Isola  

Sul fondo del mare della Sardegna ci sono due missili “dispersi”. Uno è un Aster 30, l’altro è uno Stinger. Differenti per dimensioni, ma entrambi molto pericolosi. Tanto che l’ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emesso due distinte ordinanze che vietano qualunque attività marittima nel raggio di 150 metri dai punti del presunto impatto contro la superficie. Le coordinate sono definite «approssimative», ma una cosa è certa: il punto di partenza era Capo San Lorenzo, porzione a mare del poligono interforze del Salto di Quirra. E le posizioni di quei missili, armati e a rischio esplosione – uno al largo della spiaggia di Murtas nel Sarrabus e l’altro più a nord, davanti all’Ogliastra – sembrano raccontare un esito delle esercitazioni diverso da quello reso noto dagli organismi di comunicazione delle Forze Armate.

Le ordinanze

I provvedimenti sono pubblicati sull’albo pretorio dagli uffici della Capitaneria che sovrintendono su quanto succede in mare tra Capo di Monte Santu e Capo Ferrato. Il primo porta la data del 30 maggio. Si legge che «il comando del Poligono sperimentale e di addestramento interforze di “Salto di Quirra” (Pisq)» il giorno precedente, con una nota, «ha segnalato che durante le attività militari di lancio, un ordigno tipo missile “Stinger” con carica esplosiva e con caratteristiche di lunghezza di 1,50 metri, diametro di 0,70 metri e di colore grigio, risulta disperso». Le coordinate convergono in un punto in linea con la spiaggia di Murtas, riaperta ai bagnanti dal primo giugno, anche se a distanza dalla riva, in uno specchio di mare con un fondale di circa 100 metri. Il 30 maggio, quindi mentre la Guardia costiera stava diramando il primo avviso, dal comando arriva un’altra comunicazione. All’appello non manca solo lo Stinger. In acqua è «disperso» anche un Aster 30 «con carica esplosiva, lungo 4,2 metri, circa venti centimetri di diametro e di colore bianco». Il luogo da cui stare lontani è al largo, con un fondale di circa 600 metri, a metà tra le direttrici di Monte Santu e il radar di Cuccuru Tundu Mannu.

La campagna lanci

Da quando quei missili sono lì? Dalle fonti “aperte” non si può dedurre una data. Ma il 29 maggio lo Stato maggiore dell’Esercito aveva diramato un comunicato stampa. L’incipit era: «Si è svolta nei giorni scorsi la campagna Lanci dei sistemi missilistici SampT e Stinger del Comando Artiglieria Controaerei». Teatro: il poligono di Quirra. E il SampT è il sistema di lancio, appunto, dei missili Aster 30. Gli stessi che sono stati forniti dall’Europa all’Ucraina per contrastare l’invasione russa e sui quali si basa un pezzo della campagna Rearm Europe: fabbricati dal consorzio italo-francese Eurosam, hanno un costo stimato di circa due milioni di euro ognuno. La Difesa parla in modo esplicito anche, per gli stessi giorni, di utilizzo di Stinger, ossia missili terra-aria che vengono sparati da un sistema a spalla. Ci sono anche delle foto, a certificare le esercitazioni andate in scena in coda alla Joint Stars 2025. In teoria l’obiettivo dell’operazione era abbattere dei radiobersagli che erano stati fatti sfrecciare nel cielo sopra il mare orientale della Sardegna. Due gli Aster 30 sparati, «alcuni» gli Stinger. Ci sono quelli che hanno centrato l’obiettivo. Altri, almeno due, sono finiti in acqua.

