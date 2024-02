Due ministri domani a Cagliari 

Due ministri in arrivo a Cagliari. Domani sarà in città Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) accompagnato dal sottosegretario Fausta Bergamotto. Il ministro di FdI sarà nell’Isola per due giorni e il candidato del centrodestra Paolo Truzzu parteciperà ad alcuni degli incontri programmati. Urso sarà domani alle 15.30 a Portoscuso coi rappresentanti delle sigle e gli operai per un punto sulle vertenze industriali. Alle 17.30 a Cagliari alla Camera di Commercio per un dibattito su Industria 5.0. Martedì alle 9 a Macchiareddu per incontrare la Rsu Sanac. Domani a Cagliari con il suo campus itinerante anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (Lega). Obiettivo, «incontrare i tanti studenti, dirigenti, docenti e personale scolastico e illustrare gli interventi effettuati sul territorio grazie ai fondi Pnrr. Intanto, prosegue incessante la presentazione dei candidati al voto del 25 febbraio. Ieri nel capoluogo c’era il vicesegretario federale Andrea Crippa per la lista del Carroccio che vede in corsa, tra gli altri, il presidente della commissione Autonomia Andrea Piras, l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta, la consigliera comunale ex Fratelli d’Italia Enrica Anedda.

