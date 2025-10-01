Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo 

Sabaudia. Il decollo alle 8 per un volo di addestramento. Neanche mezz'ora dopo l'aereo scompare dai radar e si schianta nella vegetazione del Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia. Il velivolo prende fuoco e non c'è scampo per i due militari a bordo: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni. Non è ancora chiara la causa dell'incidente, la Procura ha aperto un'inchiesta e una commissione dell'Aeronautica militare valuterà gli aspetti tecnici. Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e da numerosi ministri ed esponenti politici.

Il veterano

Mettini, nato a Piombino e residente ad Aprilia, era un pilota esperto. Entrato in Aeronautica nel 1997, aveva al suo attivo oltre quattromila ore di volo in Italia e all'estero su diversi velivoli, partecipando a molteplici missioni. Da oltre un anno era al timone della scuola di volo dell'aeroporto militare di Latina Scalo, che forma i futuri piloti dell'Aeronautica e di altre forze armate, rilasciando il primo brevetto al pilotaggio. È proprio con un giovane, Lorenzo Nucheli, originario di Alatri e in Accademia da mese agosto, che il colonnello Mettini stava volando per una missione addestrativa come istruttore.

Dinamica incerta

All'improvviso, il loro aereo T-260B è precipitato. Immediate le ricerche con elicotteri dei vigili del fuoco e dell'Aeronautica militare, a terra con i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Dopo poco il relitto è stato localizzato, in fiamme nel bosco. Vicino ad alcuni rottami, i corpi del colonnello Mettini e dell'allievo pilota Nucheli. «Non abbiamo ancora una ricostruzione - spiega il comandante delle scuole, generale Francesco Vestito - Nucheli era ai primi voli e questo era l'undicesimo del percorso di addestramento». Il volo era iniziato poco prima della caduta, alle 8: non era ancora arrivata la chiamata radio che avviene dopo mezz'ora per capire se tutto va bene. «Era appena iniziato l'esercizio quando abbiamo perso il contatto. Questo aereo non ha scatola nera, un'indagine molto tecnica ricostruirà il fatto. Ho pilotato velivoli per 40 anni, so che ci sono tanti fattori che intervengono».

Il dolore

Il comandante Mettini lascia la moglie e due figli, oltre che i suoi uomini del 70° Stormo. L'allievo pilota Lorenzo Nucheli era il figlio di Natale Nucheli, primo luogotenente della base aerea di Frosinone, in passato sindaco di Serrone, in Ciociaria, dal 2013 al 2018, e per moltissimi anni anche consigliere comunale e assessore. «La morte di Lorenzo ci addolora profondamente - dice l'attuale primo cittadino, Giancarlo Proietto - «era un ragazzo solare, generoso, appassionato del volo e animato da un profondo senso del dovere, che aveva scelto di servire il Paese con onore e dedizione, incarnando i valori più alti dell'Aeronautica Militare. Fin da giovanissima età aveva dimostrato altruismo e spirito di servizio come volontario della Protezione civile, pronto a mettersi al servizio della comunità». Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino a Serrone nel giorno dei funerali.

