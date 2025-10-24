Due milioni sottratti al Comune 

Complessivamente, oltre due milioni di euro di fondi pubblici sarebbero stati distratti dalle casse comunali attraverso un presunto sistema di mandati di pagamento per lavori mai eseguiti, pagamenti irregolari indennità di progettazione gonfiate e trasferimento di beni acquistati con soldi pubblici, a privati. È quanto emerge dai nuovi sviluppi dell’inchiesta che da mesi scuote il Comune di Budoni, condotta dalla Guardia di Finanza di Nuoro e dagli uomini della Tenenza di Siniscola. Sarebbero dodici le persone indagate, tra cui dipendenti e funzionari dell’ufficio tecnico comunale - molti ancora in servizio ma demansionati - e diversi imprenditori locali. Le accuse, a vario titolo, comprendono peculato, trasferimento fraudolento di valori e corruzione.

Nuovi elementi

Nel fine settimana scorso le Fiamme Gialle hanno eseguito nuove perquisizioni a Budoni e nelle frazioni, sequestrando documentazione, computer, mezzi agricoli, e persino munizioni. Gli uffici dell’area tecnica erano già stati visitati nei mesi scorsi, con migliaia di documenti prelevati, pc sotto sequestro, e archivi addirittura rimasti sigillati per quattro mesi sino a settembre. Secondo le ipotesi investigative, sarebbe emerso un meccanismo consolidato di pagamenti per lavori mai realizzati o solo in parte eseguiti, con fatture gonfiate e passaggi di denaro sospetti tra funzionari pubblici e imprenditori. Nel mirino anche un imprenditore, che (per ora è un’ipotesi) avrebbe elargito mazzette. Gli inquirenti stanno inoltre verificando la possibile distrazione di parte delle somme derivanti dalla tassa di soggiorno. Una vicenda nuova e totalmente distinta da quella che l’anno scorso travolse Claudio Furcas, ex funzionario del Comune di Budoni, coinvolto in un procedimento separato, risalente al 2024: la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti era stata rigettata dal Gip, che aveva disposto soltanto una misura interdittiva. Il processo a suo carico è in corso, e lo stesso Furcas è fiducioso di dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Nuoro, che non vede indagati attuali politici, copre un periodo compreso tra il 2016 e il 2024 durante le amministrazioni di Giuseppe Porcheddu e Antonio Addis. Contattato telefonicamente, l’attuale sindaco, ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.

