Due milioni per sport e viabilità 

Via ai lavori del campo sportivo nella zona Corte Risoni di Villacidro, opere per riqualificare il vecchio impianto e potenziare i servizi, un investimento di un milione di euro, fondi del Ministero per lo Sport attraverso il bando nazionale “Sport e Periferie”. Nella cittadina del Linas è il primo passo di un programma più ampio che impegna due milioni e 300 mila euro per migliorare la qualità dell’abitare, la sicurezza e la vivibilità del quartiere, in una delle aree più trascurate del territorio.

Il progetto

Il cantiere, aperto da poco, dovrebbe concludere i lavori e consegnare l’opera ultimata entro l’estate. Nel dettaglio, l’intervento prevede il rifacimento del campo a 11 con manto in erba sintetica, la realizzazione di una tribuna coperta, capienza complessiva di 482 spettatori, nuove strutture, tra cui un campo polivalente per basket, pallavolo e calcio a cinque, oltre ad attività di recupero e ammodernamento che interessano gli spogliatoi, in particolare gli infissi. Il progetto comprende l’efficientamento energetico, un impianto fotovoltaico da 10 chilowatt e l’illuminazione a Led. «Il piano – ricorda il sindaco, Federico Sollai – mira a rigenerare uno spazio pubblico per restituire ai cittadini infrastrutture moderne e sicure. È uno degli impianti più importanti del territorio, ma anche quello che richiede particolare attenzione al fine di consegnare alla comunità una struttura a norma, capace di ospitare competizioni ufficiali».

Il quartiere

L’assessore allo sport, Marco Erbì, sottolinea la valenza sociale: «La struttura è anche un luogo di comunità e di formazione, per questo riteniamo doveroso investire nello sport come strumento di inclusione, educazione e crescita per i nostri ragazzi. In questo contesto conta molto garantire spazi adeguati sia alle società sia ai giovani». Il sindaco ricorda che «l’intervento si inserisce in un quadro più ampio di interventi di rilancio della zona Corte Risoni, un angolo della città che per troppo tempo è stato lasciato ai margini e che oggi torna al centro delle politiche di sviluppo urbano, sociale e comunitario». Il consigliere di minoranza, Marco Deidda, commenta: «Ben venga la messa in sicurezza dei campi sportivi, in paese sono tre. Mi auguro che ci sia lo stesso impegno per realizzare altre strutture, come una palestra polifunzionale, anche per evitare l’utilizzo delle strutture scolastiche, con i disagi che ne derivano, ad esempio la necessità di far coincidere gli orari degli alunni col personale esterno».

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