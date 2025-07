Due milioni per rifare un tratto della rete idrica 

Due milioni di euro per l’efficientamento della rete idrica cittadina. La notizia è di questi giorni: il finanziamento è della Regione e servirà anche per evitare che si ripetano improvvise rotture alle condotte come successo nei giorni scorsi in via Della Musica e come successo ieri in via Cagliari all’incrocio con via Dante.

Anche questa volta, in una domenica bollente, si è verificato un guasto che ha costretto i tecnici di Abbanoa a un intervento d’urgenza. Nel frattempo però in diverse zone della città, servite dalla condotta, da viale Colombo a via Genova, l’acqua scendeva con il contagocce, la pressione era minima e in alcune zone, e in altre, soprattutto ai piani alti, i rubinetti erano a secco.

Il guasto

«Ieri mattina è stato segnalato un guasto nella condotta tra via Cagliari e via Dante» spiegano da Abbanoa, «le squadre del pronto intervento, operative anche nei fine settimana, con l'impresa delle manutenzioni sono intervenute immediatamente». L'intervento «ha reso necessario sospendere l'erogazione della rete idrica della zona per poter intervenire senza le forti pressioni che contraddistinguono la condotta interessata». A fine mattina «la riparazione è stata conclusa ed è stata riaperta l'alimentazione dal serbatoio di Sa Serrixedda».

Cento chilometri

La rete idrica cittadina è particolarmente complessa e si estende per oltre 100 chilometri. Viene approvvigionata dal potabilizzatore di Simbirizzi che è il più grande della Sardegna. centro abitato è distinta da quella del litorale, che è alimentato dall'acquedotto Sud Orientale che arriva sino a Villasimius.

Sulla base dei progetti predisposti dai tecnici di Abbanoa, la Regione nei giorni scorsi ha stanziato due milioni di euro proprio per interventi di efficientamento delle reti idriche di Quartu. Sono risorse che provengono dai Fondi di sviluppo e coesione "Fsc”.

L’intervento interesserà quei tratti di rete più critici che sono stati individuati dai tecnici tramite uno studio approfondito che mirava proprio a individuare le priorità.

Il collettore fognario

Intanto Abbanoa è impegnata in città anche nei lavori per la realizzazione del collettore fognario di via Della Musica. Chiuso l’intervento nel primo tratto da via Don Gordi a via Parini, i cantieri apriranno a breve nel tratto tra via Parini e via Turati. Un tratto di condotta sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Un’altra condotta passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas.

