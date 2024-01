Due milioni per quattro caserme 

Tra le fine del 2023 e l’inizio del 2024 il Comune di Sanluri ha pubblicato gare di appalto per complessivi tre milioni di euro. La fetta maggiore di un milione e 800 mila euro è riservata agli ultimi interventi nelle quattro caserme della città: quella dell’Arma dei carabinieri in via Parigi, della Guardia di Finanza in via Trento, della Polstrada all’interno del parco degli Scolop e della Polizia municipale in via Carlo Felice. «Per la maggior parte - dice l’assessore al Patrimonio, Paolo Usai - si tratta di opere di rifiniture degli spazi interni, dell’impiantisca e di fondi per gli arredi. Salvo incidenti di percorso, il taglio del nostro entro l’anno. La Polstrada e la Municipale pensiamo a primavera».

I progetti

«I numeri - racconta Usai - testimoniano la mole di lavoro, decine di bandi fra interventi diretti dall’ente e altri affidati all’esterno tramite bandi di gara, tante le imprese che hanno partecipato, 300 per ciascuno dei tre lotti per realizzare l’imponente caseggiato che dovrà ospitare l’Arma, l’unico ex novo. Adeguati alle proposte dei rispettivi comandanti di servizio gli altri locali di proprietà del Comune».

L’esponente dell’esecutivo sanlurese sottolinea l’impegno del personale, «in particolare gli uffici tecnico e finanziario, considerato che i lavori si sono svolti tutti in piena pandemia, con l’emorragia di dipendenti. Il contributo maggiore è arrivato dall’impegno comune di questi ultimi anni di attrarre sempre più finanziamenti, europee e regionali per le opere pubbliche. L’ente, come stazione unica appaltante, ha potuto realizzare strutture a disposizione di tutto il Medio Campidano, pensiamo al servizio della Guardia di Finanza e della Polstrada».

Le caserme

Il primo cantiere in via Parigi, necessità dettata dalla precarietà dei locali in via Carlo Felice, storica sede dei carabinieri, ormai fatiscente, tanto che il percorso per una nuova “casa” dell’Arma nacque nel 2006 e poi fu messo in standby. Nel 2020 l’avvio dei lavori, tre lotti per complessivi tre milioni di euro, un milione e 200 mila quello dei giorni scorsi per gli ultimi ritocchi a una struttura moderna, la più grande a livello provinciale.

Storia più recente quella delle Fiamme gialle. Era il 2017, quando il rischio di un trasferimento in un altro centro del Campidano accelerò i tempi dell’Amministrazione comunale. Dopo il recupero dei fondi per 300mila euro fra le pieghe del bilancio, partirono i lavori per adeguare il caseggiato dell’ex giudice di pace alle esigenze delle Fiamme Gialle. Dopo Covid, cambio al vertice e necessità di ulteriori fondi, la sede a breve aprirà le porte. Ed è stato sempre il rischio di perdere la Polizia stradale, ospitata in una vecchia casa di via Carlo Felice, a sveltire l’iter. La nuova sede è stata individuata all’interno del palazzo degli Scolopi. Recente la destinazione di un locale per la Municipale: un breve tragitto di via Carlo Felice, dagli scantinati del Municipio al centro sociale.

