Due milioni per potenziare l’offerta del San Camillo 

Il futuro, anche immediato, del San Camillo di Sorgono è stato al centro della riunione del Comitato di Distretto, coordinato dal dg di Asl 3 Paolo Cannas, col direttore sanitario Serafino Ponti e la direttrice distrettuale Paola Raspitzu. «Con due milioni di euro in campo - ha detto Cannas - contiamo di prendere in carico 150 pazienti affetti da più patologie croniche, abbattendo i disagi viari e tutelando il diritto alla salute delle zone interne. Siamo a lavoro per individuare delle figure di riferimento fra cui due laureati in scienze motorie e infermieri». Sarebbero rientrate le problematiche del pronto soccorso: “Dopo la fase emergenziale - ha precisato Cannas - ora sono pienamente operativi anestesisti e rianimatori, consentendo di trattare più emergenze sul posto». Nel frattempo, si lavora all’apertura dell’ospedale di comunità, «un’opera essenziale- hanno detto Cannas e Ponti - e che puntiamo a vedere operativa dalla primavera, appena conclusi i lavori»

Soddisfacenti i numeri della week surgery coordinata dal primario Francesco Cabras, con circa 300 interventi nel 2024: «Ora partiremo con gli interventi urologici - ha concluso Cannas - grazie al dottore.Stefano Mallocci e alla sua équipe in piena con il San Francesco di Nuoro. Contiamo di partite a breve con il servizio ortopedico». Non è mancato l'accento sul caso pediatri, ancora assenti: «Abbiamo chiesto l'unione degli ambiti - ha rilanciato il dg- attendiamo fiduciosi i bandi di accorpamento, sperando di risolvere questo disagio».

