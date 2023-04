Due milioni per l’ex aeroporto militare 

È stata data importanza strategica ai lavori per riqualificare l’ex aeroporto militare situato in località su Pardu e l’area che gravita attorno ad essa (ex Comparto 8, denominato di recente come “Campo di aviazione di Monserrato”): sorgerà un parco urbano con due aree fitness, uno spazio ludico per i più piccoli, aree di sosta e tanti alberi. L’intervento è uno degli 8 progetti che l’amministrazione Locci ha presentato alla Città Metropolitana nell’ambito del nuovo Piano Integrato Urbano. Progetto approvato dall’ente metropolitano. L’importo complessivo è di circa 2.300.000 euro. Un restyling che verrà realizzato in un’ottica ecosostenibile.

Sono alcune delle tante opere che l’amministrazione comunale monserratina guidata dal sindaco Tomaso Locci realizzerà per il 90% con fondi del Pnrr. A dicembre è stata approvata la delibera di Giunta su una variazione urgente di bilancio compensativa, nella quale sono stati inseriti gli importi finanziati dal fondo europeo. Dal momento dell’approvazione della delibera è seguito un iter procedurale e burocratico obbligatorio, ed è stato stilato un elenco di interventi ai quali dare la priorità per poterli programmare in tempo ed evitare in questo modo di perdere il finanziamento targato Pnrr.

Due milioni di euro per la riqualificazione dell’ex aeroporto militare. E poi, interventi di rigenerazione urbana, ristrutturazione della scuola media di via Tonara finalizzata al cambio di destinazione d’uso, completamento dei lavori di sistemazione di una parte dei locali che ospitano Casa Pani, il centro di aggregazione per anziani riaperto a gennaio.

Due milioni di euro per la riqualificazione dell’ex aeroporto militare. E poi, interventi di rigenerazione urbana, ristrutturazione della scuola media di via Tonara finalizzata al cambio di destinazione d’uso, completamento dei lavori di sistemazione di una parte dei locali che ospitano Casa Pani, il centro di aggregazione per anziani riaperto a gennaio.

Sono alcune delle tante opere che l’amministrazione comunale monserratina guidata dal sindaco Tomaso Locci realizzerà per il 90% con fondi del Pnrr. A dicembre è stata approvata la delibera di Giunta su una variazione urgente di bilancio compensativa, nella quale sono stati inseriti gli importi finanziati dal fondo europeo. Dal momento dell’approvazione della delibera è seguito un iter procedurale e burocratico obbligatorio, ed è stato stilato un elenco di interventi ai quali dare la priorità per poterli programmare in tempo ed evitare in questo modo di perdere il finanziamento targato Pnrr.

Le priorità

È stata data importanza strategica ai lavori per riqualificare l’ex aeroporto militare situato in località su Pardu e l’area che gravita attorno ad essa (ex Comparto 8, denominato di recente come “Campo di aviazione di Monserrato”): sorgerà un parco urbano con due aree fitness, uno spazio ludico per i più piccoli, aree di sosta e tanti alberi. L’intervento è uno degli 8 progetti che l’amministrazione Locci ha presentato alla Città Metropolitana nell’ambito del nuovo Piano Integrato Urbano. Progetto approvato dall’ente metropolitano. L’importo complessivo è di circa 2.300.000 euro. Un restyling che verrà realizzato in un’ottica ecosostenibile.

Le opere

Nell’elenco delle opere finanziate con i soldi europei c’è anche la ristrutturazione della scuola media di via Tonara, alla quale il Comune pensa di cambiare la destinazione d’uso. Per questo tipo di intervento l’importo è di poco meno di 400.000 euro. Dopo 3 anni, a gennaio ha riaperto Casa Pani, il centro di aggregazione per anziani le cui attività sono organizzate da Pgs Sardegna, Associazione Folklorica di Monserrato e Pianeta Educativo Virgo Asd. Per renderlo ancora più attrattivo, la Giunta comunale vuole completare la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura, senza che questo comporti in alcun modo lo svolgimento delle attività quotidiane. In questo caso, il costo è di 210.000 euro. Circa 340.000 euro invece serviranno per la costruzione di una sopraelevazione che comprenda pannelli fotovoltaici sul palazzo del Comune in via San Lorenzo. Questi e altri interventi sono alcuni dei tanti obiettivi del programma elettorale con il quale il primo cittadino è stato rieletto nel 2019 e che intende perseguire e portare a termine. Il finanziamento delle opere tramite il fondo del Pnrr è per il Comune un’occasione d’oro per raggiungere questo scopo. Ed è per non perdere un treno così importante che l’amministrazione Locci sta velocizzando le pratiche che consentiranno di far partire i cantieri nel più breve tempo possibile, entro l’anno in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata