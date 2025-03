Due milioni per le scuole inclusive 

Una scuola dove il gioco e l’apprendimento possono tornare ad essere a portata di tutti, senza eccezioni. L’Istituto comprensivo La Marmora di via Monte Arquerì a Monserrato è stato completamente rinnovato per essere accessibile alle persone con disabilità. Un intervento che si inserisce nel piano di riqualificazione degli edifici scolastici da due milioni portato avanti in questi anni dal Comune, così da migliorare la qualità della didattica per tutti gli alunni.

Il battesimo

Ieri mattina, nel corso dell’inaugurazione degli spazi rinnovati, l’amministrazione ha presentato i risultati dell’intervento. È di 80 mila euro l’importo del progetto con cui la scuola è stata messa a norma secondo la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sono stati realizzati nuovi scivoli di collegamento tra interno ed esterno, percorsi senza ostacoli, arredi di supporto per il movimento come i corrimani e l’allargamento dei marciapiedi del cortile. Nell’appalto anche altri lavori per consolidare la sicurezza dell’edificio, come la sostituzione delle grondaie e dei pluviali.

«È un intervento che ci inorgoglisce, perché le scuole sono una priorità», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «La riqualificazione favorirà la maggiore inclusione dei bambini con disabilità, ma aiuterà anche chi si trova momentaneamente su una sedia a rotelle per altri motivi». Sì all’inclusione, ma anche alle lezioni all’aperto: nel cortile sono state realizzate anche due zone per favorire le attività e la didattica all’esterno, insieme a un gazebo con pavimentazione e pilastri antitrauma.

«Portiamo avanti, con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, il progetto della scuola all’aperto: stiamo riqualificando e migliorando gli spazi all’esterno per favorire la didattica e l’educazione all’aria aperta, sfruttando le opportunità date dal clima che abbiamo in Sardegna», spiega il sindaco Tomaso Locci. Nel giardino dell’istituto presente anche l’orto didattico.

Il piano per le scuole

I lavori in via Monte Arquerì si inseriscono nel più ampio progetto di miglioramento che sta interessando gli istituti scolastici di Monserrato, sia pubblici che privati. L'anno scorso simili interventi di rimozione delle barriere architettoniche sono stati fatti nel plesso di via Argentina e nella palestra scolastica di via Capo d’Orso. In via di ultimazione i lavori nella scuola di via Monte Linas, prossimi interventi previsti nella scuola Monumento ai Caduti e nell’istituto di via San Gavino. «È un iter che proseguirà per i prossimi quattro anni, ogni anno stiamo investendo circa due milioni di euro, tra fondi Pnrr, Fsc e avanzo di bilancio, per mettere in sicurezza le scuole e abbellirle», conclude Locci. «È fondamentale che siano luoghi accoglienti sia per il personale che per gli alunni».

