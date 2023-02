Due milioni per la strada maledetta 

Due milioni di euro per illuminare e rendere sicuro il tratto di strada della ex Provinciale 17 (da alcuni anni in gestione al Comune) che collega il paese con la zona delle discoteche e con alcune strutture ricettive e impianti sportivi. Proprio dove nel luglio del 2020 era stato investito e ucciso il 21enne cagliaritano Edoardo Visconti che stava rincasando dopo una nottata in discoteca insieme agli amici.

I fondi

I soldi sono stati messi a disposizione dal Consiglio regionale con l’approvazione della Finanziaria (1,5 milioni per il 2023, mezzo milione per il 2024) e consentiranno di far partire un progetto pronto da alcuni anni e fermo nel cassetto per mancanza, appunto, di risorse. Anche se, in realtà, come spiega il commissario straordinario di Villasimius Remo Ortu, quel progetto andrà rivisto: «Come mi hanno fatto presente i responsabili degli uffici - mette in evidenza - nel 2021 era stato approvato un progetto definitivo per 2,5 milioni di euro. I soldi a disposizione adesso sono due milioni e dunque qualcosa dovrà essere lasciata fuori».

Il vecchio progetto prevedeva la realizzazione, sulla ex Provinciale 17, dall’incrocio di via del Porto sino a via dei Cormorani, di marciapiedi e piste ciclabili in ambo i lati sia per la sicurezza che per incentivare la mobilità sostenibile. E quindi una nuova illuminazione e la soluzione dei problemi idraulici. «Presumibilmente - aggiunge Ortu - si procederà con la realizzazione di un marciapiede da un lato e della pista ciclopedonale dall’altro. Difficile che i lavori inizino prima della stagione estiva. È prevedibile l’avvio del cantiere subito dopo l’estate. Nel frattempo si cercherà anche di reperire il mezzo milione di euro che manca per un intervento più ampio come da progetto originario».

La storia