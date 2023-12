Due milioni per la strada dei pastori 

Undici chilometri, in totale abbandono da anni. Sorta di raccordo tra la zona industriale di Prato Sardo e la provincia di Sassari. Quella di “Intremontes”, in località “Sa Serra”, è una strada dimenticata, sebbene ogni giorno ci siano tantissimi allevatori barbaricini che la percorrono per raggiungere le numerose aziende agricole. «Dopo le mie mozioni e le sollecitazioni al prefetto, noto con piacere che qualcosa si muove - afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Angelo Arcadu -. Grazie ai due stanziamenti della Regione, da 900 mila euro e da un milione, l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche». Il sindaco Andrea Soddu avvalora: «Un mese fa abbiamo firmato la convenzione con la Regione».

La svolta

L’attesa novità è arrivata di recente, ed è stata ufficializzata nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Quella strada così importante, ma abbonata a buche e disagi di ogni genere, verrà rifatta completamente. «Ci tenevamo a dare una risposta - prosegue il primo cittadino -. Il cronoprogramma prevede la spendita di un milione e 900 mila euro, in tre anni». Andrea Soddu puntualizza: «Stando agli accordi, entro quest’anno devono essere impegnati 100 mila euro per la progettazione. Il resto delle risorse, invece, verrà speso tra il 2024 e il 2025 per la realizzazione dell’opera. Naturalmente, stiamo parlando di un intervento significativo che richiede quei tempi necessari, e previsti dalla legge, per le opere pubbliche. Vigileremo affinché questi tempi vengano rispettati dall’impresa che effettuerà i lavori».

Disagi continui

Chi ha il coraggio di avventurarsi ogni giorno lungo quella strada che solca le campagne di Nuoro lo sa bene: serve massima attenzione, le insidie sono un po’ ovunque. Meglio armarsi di fuoristrada e pick-up per scongiurare guai più seri, alla luce delle tantissime buche. La viabilità è da terzo mondo. «Questa strada preoccupa da tempo, per via della sua crescente pericolosità e del suo stato di inagibilità, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei tanti allevatori che quotidianamente la devono percorrere - puntualizza Angelo Arcadu -. L’arteria non solo è impraticabile, ma rappresenta altresì una minaccia significativa per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Le condizioni attuali creano infatti una grossa situazione di pericolo, basti pensare all’eventuale necessità di mezzi di soccorso e antincendio». Arcadu precisa: «Auspichiamo di vedere realizzato il progetto preliminare da parte degli uffici comunali, così da permettere l’inizio dei lavori al più presto».

Interventi

Non solo “Intremontes”. Con l’approvazione alla variazione al programma triennale delle Opere pubbliche, ecco pure altri interventi: 445 mila euro per la pista ciclo-pedonabile sull’Ortobene; ulteriori 445 mila per la riqualificazione del centro sportivo di Farcana; 277 mila per il campo equestre, sempre a Farcana, dove è previsto anche il rifacimento del campo da calcio con 555 mila euro.