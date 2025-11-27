Due milioni per il rione Col di Lana 

Convenzione tra il Comune di Iglesias (assessorato ai Lavori pubblici) e la Regione (assessorato agli Enti locali). Decreta il via libera per gli interventi relativi alla riqualificazione nel quartiere di Col di Lana con l’erogazione dei fondi necessari per realizzare il progetto, una somma pari a due milioni di euro.

Il quartiere

L’area interessata è il villaggio operaio di Col di Lana, un’area piuttosto vasta che confina con Piazza Buozzi a pochi passi dalla Chiesa di Nostra Signora di Valverde. È uno dei luoghi simbolo della città e testimonia la visione urbanistica e sociale di un celebre architetto e designer del Novecento, Ettore Sottsass, scomparso nel Dicembre del 2007. «Come amministrazione siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas - il progetto si andrà a realizzare su due fronti principali. Il primo ruota sulla fruibilità quotidiana da parte dei residenti, degli spazi pubblici e il ripristino del decoro urbano. Il secondo, invece, è inerente la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione e al recupero della dimensione comunitaria del villaggio operaio». Previste nuove infrastrutture, interventi di manutenzione e di nuova realizzazione, che abbracciano sia la viabilità, sia le pavimentazioni. Ma anche gli elementi di arredo urbano, la cura e il reintegro del verde, il consolidamento dei pendii, e il loro allestimento.

Gli obiettivi

«È un importante traguardo, quello raggiunto con la realizzazione della riqualificazione urbana del Villaggio operaio di Col di Lana o ex Casermette - ha commentato il sindaco, Mauro Usai - si tratta di un piano di riqualificazione di ampio respiro che ha interessato anche la frazione di Nebida e il Quartiere di Serra Perdosa. Ma Col di Lana rappresenta davvero un passo in avanti per tutta la comunità. Il Quartiere in questione - ha sottolineato il primo cittadino - necessitava di importanti interventi in diversi settori da quello strutturale a quello impiantistico. È per tutti noi un obiettivo importante quello raggiunto mediante questo accordo con la Regione».

