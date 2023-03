Due milioni per i parcheggi smart 

Parcheggi ordinati, tecnologici, sicuri e ricchi di servizi in ogni spiaggia di Castiadas. È il piano da due milioni di euro che il Comune completerà entro un anno. Per accedere – come negli ultimi cinque anni – si dovrà pagare un biglietto sino a dieci euro per le auto (giornata intera da luglio a settembre) ma in cambio – si parte da questa estate con Santa Giusta – i bagnanti avranno a disposizione i bagni (tutti con allaccio fognario), isole ecologiche per conferire i rifiuti e parcometri innovativi. Non solo: i parcheggi saranno sorvegliati da decine di telecamere e saranno dotati di totem informativi, sia istituzionali che pubblicitari.

Gli obiettivi

Il progetto esecutivo appena approvato dalla Giunta comunale prevede interventi immediati per un milione e mezzo di euro (fondi comunali): circa 400mila per Santa Giusta e il resto suddiviso tra Cala Pira e Cala Marina. Un altro mezzo milione di euro è stato messo a disposizione dalla Regione con l’ultima finanziaria e sarà utilizzato per Cala Sinzias (zona Tamatete) e Sant’Elmo.

Come viene riportato nella delibera, a Santa Giusta “sarà effettuata una adeguata manutenzione a distanza di oltre 15 anni”, a Cala Marina “saranno forniti adeguati servizi che giustifichino il costo del parcheggio” con un ulteriore incremento degli stalli e, infine, a Cala Pira, “l’area parcheggi sarà resa più idonea”.

Sterrato addio