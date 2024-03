Due milioni per far nascere agriturismi, alberghi e B&B 

Ricettività, ristorazione, sviluppo di filiere corte nel settore dell’agroalimentare. A questi tre obiettivi è rivolta la rimodulazione dell’accordo di programma per lo sviluppo territoriale del Parteolla e del Basso Campidano deliberata il 15 febbraio scorso dalla Giunta regionale.

Nel progetto “Club di Prodotto”, partito nel 2017, sono coinvolte una ventina di aziende enogastronomiche con sede a Dolianova , Settimo San Pietro , Serdiana , Donori , Soleminis e Barrali . Nei mesi scorsi è stato ultimato il primo intervento da 1,6 milioni di euro con la realizzazione di itinerario ciclopedonale tra i centri urbani e le aziende del territorio. Ora però il progetto è in una fase di stallo per la mancata attuazione della parte che prevedeva specifici incentivi alle imprese nei settori dell’agroalimentare, dei servizi al turismo e del sociale. Criticità che hanno portato alla rimodulazione del programma.

Il nuovo accordo prevede investimenti per poco più di due milioni di euro: 750mila euro per la ristorazione di qualità attraverso la creazione di una rete di agriturismi e ristoranti che promuovano i prodotti del territorio, 650mila euro per lo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera, 650mila euro per le filiere corte con la promozione di consorzi tra piccoli produttori e di strategie di commercializzazione basate sulla vendita diretta e online. I nuovi interventi dovranno essere ultimati entro il 2026 pena la perdita dei finanziamenti. (c. z.)

