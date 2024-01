Due milioni per abbellire il paese 

Due milioni di euro da spendere nel 2024 per i lavori pubblici a San Sperate. Una cifra inserita nel cronoprogramma triennale 2024-2026 e che, mano a mano, dovrà essere aggiornato con tutti i nuovi finanziamenti che il Comune recupererà strada facendo.

Centro sportivo

Tra le somme più alte da spendere ci sono i 600mila euro che dovranno essere investiti nel centro sportivo polivalente di San Sperate. Il progetto di riqualificazione si trova nella fase della procedura amministrativa del project financing, quindi un progetto presentato da privati che viene valutato dall’amministrazione. Chi vince si porta a casa la gestione del centro per 25 anni, ma dovrà investire almeno 752mila euro, l’offerta di base. La fetta più importante di questi 752mila euro saranno, da programma, investiti già nel 2024 e nel 2025 dovranno essere spesi gli ultimi 152mila euro. Sempre nel centro polisportivo si prevede il recupero della pista d’atletica, ma nel 2025. Ancora buone notizie per gli sportivi, perché un altro mezzo milione di euro sarà destinato ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dello storico campo sportivo di via Cagliari: affidamento ed esecuzione quest’anno, collaudo nel 2025 con gli ultimi 200mila euro da spendere. L’amministrazione lavora a questo progetto dal 2021.

Il programma

Il Comune ha già avviato nel 2023 un programma per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade che proseguirà quest’anno.Saranno spesi 350mila euro per le strade comunali, con la relativa messa in sicurezza e manutenzione.

Dovranno attendere le strade rurali, in località Corte Pisanu, e la Provinciale 4, per cui sono previsti investimenti a partire dall’anno prossimo. Inizieranno quest’anno anche gli interventi per la realizzazione della mensa scolastica, una struttura che sarà costruita ex novo. Cifre importanti anche la manutenzione straordinaria nel piano per gli insediamenti produttivi in zona “Is Spinargius”, dove il Comune programma di mettere a disposizione 450mila euro per i lavori che si concluderanno entro l’anno.

Non mancano alcuni fuori menù, come i finanziamenti regionali recentemente ottenuti e che porteranno più di un milione di euro da utilizzare su altre strutture e impianti pubblici. E ancora il 2024 potrebbe essere un momento di importanti inaugurazioni: dalla nuove sede del Sos sansperatino, passando per la nuova caserma dei carabinieri di via Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA