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Carloforte
15 marzo 2026 alle 00:30

Due milioni in arrivo per nuovi lavori 

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Una nuova vita per l’ex campo sportivo Pino Solitario e un intervento alla viabilità atteso da anni: sono queste due delle opere pubbliche che saranno realizzate a Carloforte grazie agli ultimi finanziamenti che la Regione ha riconosciuto a Carloforte. Nell’ultima riunione di Giunta, l’esecutivo guidato da Stefano Rombi ha dato il via al protocollo d’intesa con la Regione per ufficializzare i finanziamenti. La somma più importante, un milione e 480 mila euro, è destinata all’ex campo sportivo Pino Solitario, da anni abbandonato al suo destino. «Diventerà uno spazio pubblico meraviglioso in grado di accogliere eventi – dice il sindaco Rombi – maggiori dettagli arriveranno più avanti, la progettazione è nella fase iniziale«. All’orizzonte c’è quindi un nuovo destino per l’ex campo sportivo, un ripensamento dello spazio di cui dovrebbe beneficiare tutta l’area. Altri 770 mila euro sono stati destinati dalla Regione al progetto del Comune di realizzazione di una bretella che colleghi Macchione con il cimitero: un intervento atteso da anni e per cui finalmente sono a disposizione i fondi. Per la riqualificazione del centro 250 mila euro consentiranno di proseguire l’intervento coinvolgendo corso Cavour, tra via Garibaldi e via Porcile.

Oltre ai finanziamenti regionali, il Comune può incamerare anche una somma di provenienza ministeriale, 130 mila euro per adeguare il sistema antincendio delle scuole medie. «Mettiamo grande attenzione sulle strutture scolastiche», ha detto il sindaco.

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