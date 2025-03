Due milioni e mezzo per la casa di riposo  

Sessanta posti letto a disposizione degli anziani, autosufficienti e non, «ma andrà bene anche qualche posto letto in meno se questo prevederà il progetto che ci presenteranno. L’importante è che la prima casa di riposo del Sarrabus (sui documenti viene riportato “comunità integrata per anziani”) diventi presto realtà». Parola del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi, sempre più determinato a realizzare la casa di riposo al posto dell’ex ostello della gioventù, ai piedi della collina che accoglie l’antico santuario di San Priamo.

I fondi

Per raggiungere il traguardo il Comune – dopo il flop della manifestazione di interesse dello scorso anno – ha messo sul piatto 2,5 milioni di euro (finanziamento regionale). La società che eventualmente si aggiudicherà il bando partirà dunque da una buona base anche se dovrà necessariamente incrementare la somma da investire (e dovrà farlo «in misura significativa») per la riqualificazione, appunto, dell’ex ostello ormai abbandonato.

L’accordo

La formula è quella del partenariato pubblico privato: chi avrà i requisiti potrà presentare un progetto di massima. Se il Comune lo valuterà positivamente, sarà predisposto un bando e chi se lo aggiudicherà potrà prendere l’ex ostello in gestione per un tempo «proporzionale agli investimenti e al rientro del capitale investito» (l’ipotesi è almeno trent’anni). Stabilito anche il canone che la società dovrà versare al Comune: si parte da un importo minimo di mille euro al mese. «In questa fase – chiarisce Siddi – le società interessate hanno la massima libertà, vedremo poi se il progetto risulterà appetibile. Noi stiamo mettendo sul piatto 2,5 milioni di euro ma di certo ci saranno da aggiungere ulteriori risorse».

Il pregresso

La manifestazione di interesse dello scorso anno si concluse con un nulla di fatto. In quell’occasione era stato lo stesso Comune a proporre un progetto preliminare (quaranta posti letto per anziani autosufficienti e non, zona giorno con cucina, zona notte e persino una piccola palestra) e un canone annuale simbolico. Adesso massima libertà per il progetto e in più 2,5 milioni già a disposizione per la riconversione.

Il villaggio

La casa per gli anziani a San Priamo sarebbe una svolta per il villaggio – in decadenza da quando è stata inaugurata la nuova Statale 125 - e per l’intero Sarrabus. «Si tratta di un servizio – conclude il sindaco Siddi – che manca sul territorio e che è sempre più richiesto. I nostri anziani, purtroppo, sono costretti a spostarsi nel Gerrei, in Ogliastra o persino più lontano».

Per le manifestazioni di interesse c’è tempo sino al 31 maggio. Poi, qualora venisse presentato un progetto interessante, ci sarà la gara per l’affidamento e quindi il via ai lavori.

