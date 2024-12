Due milioni di euro per sette paesi 

Lo sviluppo economico passa (anche) dagli artigiani. Producono materiali e utili da redistribuire nella comunità sotto forma di buste paga. Le aree Pip sono il cuore pulsante delle attività e ora sette Comuni ogliastrini hanno ottenuto finanziamenti regionali per un totale di 1,9 milioni di euro utili (oltre ai rispettivi cofinanziamenti) a rifare il trucco dei lotti e della viabilità. Forma e sostanza degli interventi si vedranno più avanti, dopo che gli enti presenteranno progetti adeguati. A beneficiare dei contributi sono stati Bari Sardo, Lotzorai e Perdasdefogu, ciascuno dei quali incamera 300mila euro, Tortolì (275mila), Ussassai (275.250), Tertenia (250mila) e Gairo (240mila). Avevano presentato istanza ma non sono stati finanziati Lanusei, Loceri, Urzulei e Villagrande.

Viabilità e verde

Nella zona Pip di Monte Attu le opere infrastrutturali abbracceranno gli interventi di carattere ambientale. «Con il finanziamento ricevuto apporteremo una riqualificazione dell’area che gli insediati attendono da tempo. Interverremo su marciapiedi, strade e aree verdi. In quest’ultimo caso - spiega Marcello Ladu, sindaco di Tortolì - pianteremo mille alberi». A Lotzorai il recente bando sull’assegnazione dei lotti è una boccata d’ossigeno per gli artigiani: «Abbiamo appena appaltato lavori di riqualificazione del Pip per oltre 200mila euro, anche questi ottenuti grazie a un finanziamento regionale, e con queste ulteriori risorse tutte le opere di urbanizzazione e le infrastrutture saranno rimesse a nuovo. È un’ottima notizia - riflette il primo cittadino, Cesare Mannini - anche in vista dell’imminente assegnazione dei lotti a seguito del bando».

Gli interventi

Bari Sardo e Tertenia, dopo Tortolì e Lanusei, si contendono la terza piazza in tema demografico. Lo sviluppo delle rispettive zone Pip è un infuso di speranza anche per combattere lo spopolamento: «Interverremo su viabilità, illuminazione e adeguamento di una vasca di pretrattamento dei reflui», spiega Giulio Murgia, sindaco di Tertenia. «Diverse aziende - afferma il collega di Bari Sardo, Ivan Mameli - ci hanno manifestato l’esigenza di investire sulla zona Pip e abbiamo fatto il massimo per raggiungere questo risultato che ci riempie di orgoglio. Ma non basta: le imprese che vogliono investire chiedono infrastrutture e c’è ancora tanto da fare». Soldi anche a Ussassai, centro più piccolo dell’Ogliastra: «Cercheremo di far funzionare quella che altrimenti è una cattedrale nel deserto», dice il sindaco, Chicco Usai.