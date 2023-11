Due milioni di euro per rifare l’intera illuminazione pubblica 

Rivoluzione nell’illuminazione pubblica: è stato appena avviato un progetto di riqualificazione da due milioni di euro. L’intervento, nato dalla stipula del contratto di finanza di progetto, tra il Comune e l’azienda specializzata nel settore energetico Engie, mira a sostituire gli impianti obsoleti con 750 armature stradali e ornamentali, efficienti luci a led, la sostituzione di 80 sostegni ormai fatiscenti e la realizzazione di 10 nuovi punti luce. Inoltre, è prevista la riqualificazione dell’illuminazione di piazza Martiri e del parco di San Basilio, il rifacimento di undici quadri di protezione e comando, con l’inserimento di tecnologie smart, e la sostituzione delle linee di distribuzione compromesse.

Oltre all’intervento sull’impianto, è previsto il servizio di fornitura dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, per i 20 anni di durata contrattuale e la reperibilità e il pronto intervento per le emergenze. Il consigliere delegato alle Politiche energetiche, Raffaele Ena, commenta: «Siamo partiti dalla base di spesa per l’energia elettrica sostenuta nel 2021, periodo prima della crisi energetica, e, a parità d’importi senza ulteriori aggravi per le casse comunali, abbiamo creato con Engie il progetto di riqualificazione di tutto l’impianto». Il sindaco Antonino Munzittu, aggiunge: «Siamo molto soddisfatti, il progetto è uno dei cardini della programmazione amministrativa. Abbiamo ridato vita a un impianto vetusto con le migliori tecnologie disponibili».

