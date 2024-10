Due milioni di euro per la rinascita del villaggio operaio 

Oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione di una delle aree cittadine maggiormente soggette al degrad:; il compendio del “Villaggio Operaio” sarà interessato da un progetto denominato “Piano per la rigenerazione urbana Sottsass” che consentirà di rispondere finalmente ai tanti appelli lanciati negli anni dai residenti.

L’atto

A ufficializzare l’intenzione di metter mano alle criticità è il primo cittadino Mauro Usai: «È stato approvato l’atto d’indirizzo con il quale il Comune si presenterà a un bando pubblicato dall’assessorato agli Enti locali - dichiara - Il finanziamento consentirà d’intervenire riguardo l’urbanizzazione del compendio “Ex Casermette”». Non solo una riqualificazione mirata a migliorare la qualità della vita dei residenti, ma anche la volontà di evidenziare l’aspetto culturale che da sempre contraddistingue il compendio: «Infatti la riqualificazione rispetterà le architetture del Sottsass. A livello urbanistico l’area ha tanto da raccontare rispetto al periodo storico in cui è stata realizzata». Ettore Sottsass fu l’architetto che progettò (su incarico dell’Ina-Casa) il “Villaggio Operaio” destinato ai lavoratori delle miniere di ferro e carbone. Un piano realizzato nel 1949 e che propose una città giardino immersa nel verde. Una sorta di oasi ormai sbiadita da decenni e che di fatto rappresenta ad oggi una delle zone più trascurate.

Il comitato

«Sono tanti i problemi con cui convivono quotidianamente i residenti. - dichiara la presidente del comitato “Ex Casermette” Lara Fenu - Le aree che circondano le abitazioni sono abbandonate a loro stesse, in molte vie non c’è nemmeno l’asfalto, tanti edifici risultano essere pericolanti e rifiuti di ogni tipo rimangono depositati in ogni angolo. Persino l’illuminazione pubblica è carente e quando arriva la sera non è certo piacevole uscire a fare due passi. Durante il periodo invernale in tanti devono lottare contro il fango che arriva praticamente dentro casa. Spero davvero che i lavori per la sistemazione della zona possano partire al più presto e che la stessa area possa essere maggiormente sorvegliata». Anche l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru ammette che il compendio sia trascurato da troppi anni: «È pertanto arrivato il momento di risolvere la situazione - commenta - Così come avvenuto per la frazione di Nebida e per il quartiere di Serra Perdosa, il piano di rigenerazione urbana consentirà la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione: dagli asfalti, all’illuminazione, alle aree verdi. Restituiremo alla città un importante pezzo della sua storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA