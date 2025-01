Due milioni di euro per la nuova caserma 

Due milioni di euro per costruire la nuova caserma dei carabinieri che ospiterà la compagnia di Siniscola. È il finanziamento che nei giorni scorsi la Regione ha concesso all’amministrazione comunale. L’importante provvedimento, richiesto da circa otto mesi dal sindaco Gian Luigi Farris, si rende necessario per dare agli uomini dell’Arma un presidio più moderno e funzionale rispetto a quello che è attualmente in uso ai militari. «Siamo soddisfatti dell’attenzione che ci è stata data da Cagliari - afferma il primo cittadino - anche perché va a rispondere all’emergenza attentati che lo scorso anno, ma soprattutto nella seconda metà del mese di dicembre appena passato che ha avuto una preoccupantissima recrudescenza, ha scosso la quiete della nostra cittadina. Dare alle forze dell’ordine, così come è già stato fatto per il nuovo commissariato di polizia, delle strutture più adeguate alle esigenze attuali è un importante passo avanti per garantire la legalità».

L’attuale caserma è un edificio privato che accoglie il comando di compagnia e anche la stazione. È ubicata all’altezza del crocevia tra via Gramsci, via De Gasperi e via Isalle in un punto della cittadina che è sempre congestionato dal traffico e con scarsi parcheggi. Il progetto è già pronto, anche se resta da identificare l’area dove far sorgere la nuova caserma. «Di lotti da poter destinare a tale scopo ne abbiamo diversi - prosegue il primo cittadino - naturalmente identificheremo quello più adeguato insieme ai vertici della compagnia e del comando provinciale dell’Arma».

