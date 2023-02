Due milioni di euro per i più deboli 

Recentemente all'Unione dei Comuni del Marghine sono stati assegnati 900 mila euro per due progetti del Pnrr sull'abitare inclusivo e sul progetto educativo Pippi. Questi si sommano ad un milione e 100 mila euro che sono stati spesi dall'ente per le politiche sociali, con i servizi associati. L'importate somma è stata erogata nel corso del 2022.

Recentemente all'Unione dei Comuni del Marghine sono stati assegnati 900 mila euro per due progetti del Pnrr sull'abitare inclusivo e sul progetto educativo Pippi. Questi si sommano ad un milione e 100 mila euro che sono stati spesi dall'ente per le politiche sociali, con i servizi associati. L'importate somma è stata erogata nel corso del 2022.

Politiche sociali

L'unione dei Comuni ha puntato particolarmente sull’inclusività e sull’assistenza ai disabili dell'intero territorio e del loro inserimento lavorativo. Tra i servizi più importanti emerge infatti il progetto Home Care, con l’assistenza domiciliare alle persone con disabilità, con 130 beneficiari. Segue il servizio educativo territoriale con 79 beneficiari, il servizio di assistenza domiciliare con 55 beneficiari e il centro diurno disabili (lo scorso anno trasferito da Macomer a Birori), che conta 14 beneficiari.

Resta aperto il centro antiviolenza con 25 accessi e con 2 donne che beneficiano del reddito di libertà. È stato attivato anche il progetto Includis, che prevede l'inserimento lavorativo per 10 disabili, il centro della famiglia e lo spazio neutro con 10 utenti e il progetto di accoglienza diffusa, la Sai, che accoglie anche fino a otto famiglie.

Integrazione

Per alcuni servizi è necessaria la contribuzione dei singoli comuni, in quanto le risorse a disposizione dell’Unione non sono sufficienti a fronte delle tante richieste. Tra questi c’è il servizio educativo territoriale e il servizio di assistenza domiciliare. «Nonostante il limite legato alla pianta organica dei dipendenti del nostro ente - dice il presidente, Gian Pietro Arca - siamo riusciti a dare risposte concrete alla gente del territorio, considerando anche la recente assegnazione dei fondi del Pnrr sull’abitare inclusivo e sul progetto educativo, che ammontano a 900 mila euro». Rita Zaru, della giunta esecutiva dell’Unione e sindaca di Noragugume aggiunge: «Abbiamo potenziato la macchina e stiamo procedendo a nuove assunzioni. Questo ci permetterà di essere più efficienti ed incisivi verso gli utenti e verso chi svolge un servizio». Tutti soddisfatti? «Sì, perché sono state date risposte a diverse esigenze legate al sociale nell’ambito territoriale - dice Rossana Ledda, vice presidente dell’Unione e assessora alle Politiche sociali -, ci concentreremo e agiremo assieme ai sindaci e assessori per mantenere i servizi esistenti e lavorare su una nuova programmazione, sempre attenti alle esigenze delle categorie più deboli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata