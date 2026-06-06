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Sinnai.
07 giugno 2026 alle 00:29

Due milioni di euro per far rinascere il cinema “Roma” 

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I lavori sono stati finanziati nel 2023 col Pnrr. Un milione di euro utilizzati per la realizzazione del primo lotto dell’ex Cinema Roma, nel cuore del centro storico. Un finanziamento arrivato nell’ambito di altri fondi arrivati sempre col Pnrr, in tutto una decina di milioni di euro. Del recupero del Cinema Roma che poi era stato acquistato dal Comune, si parlava da anni. L’occasione è arrivata con i fondi Pnrr: un milione per il primo lotto del progetto con lavori subito appaltati e avviati a inizio gennaio del 2025. Un’occasione che l’allora Giunta di Tarcisio Anedda non si è fatta sfuggire. I lavori del primo lotto sono stati ultimati, con la bonifica dell’amianto e la rimozione del tetto. Da qui la decisione di rafforzare la vecchia struttura con pilastri e travi in acciaio. Tutte opere già ultimate. «In sostanza, col milione arrivato col Pnrr», dice l’assessora Katiuscia Concas, «si è realizzata finora la bonifica, il consolidamento statico e la messa in opera degli infissi esterni. Abbiamo ricevuto dalla Città Metropolitana un finanziamento di un altro milione di euro per il secondo lotto. Siamo in fase di progettazione: i lavori avranno inizio presumibilmente nel 2027». Prevista la creazione di uno spazio espositivo, la realizzazione di un polo culturale. Un’opera particolarmente attesa, che dovrà fare spazio anche alla biblioteca, ora ospitata nel vecchio palazzo municipale.

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