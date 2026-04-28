Due milioni dalla lotta ai grandi evasori 

La caccia ai grandi evasori porta nuove risorse nelle casse del Comune, da destinare a eventi, servizi e interventi per la collettività. È questo il quadro che emerge dall’ultimo Consiglio comunale, durante il quale è stato approvato il rendiconto di bilancio.

Il dato

Nel corso della discussione in aula, il sindaco Mauro Usai ha evidenziato un dato particolarmente significativo sul fronte della riscossione: «Il 10 per cento dei debitori deteneva oltre il 60 per cento del debito complessivo». Un elemento che restituisce con chiarezza la distribuzione delle posizioni debitorie e che ha orientato in maniera precisa l’azione dell’amministrazione. Il tema della riscossione si è inserito nel più ampio dibattito sullo stato di salute dei conti pubblici e sulla capacità dell’ente di recuperare risorse, circa due milioni di euro, che verranno destinate a incrementare i servizi ma anche a investire nella programmazione di eventi. Durante la discussione in aula, il sindaco non ha fatto menzione delle società coinvolte, ma secondo indiscrezioni, tra gli enti debitori del Comune figurerebbero anche Area e Igea e grandi imprenditori della zona. Proprio su questo fronte si è concentrata la strategia dell’amministrazione, come ha spiegato lo stesso Usai: «Abbiamo aggredito quel 10 per cento dei “grandi” debitori”. - ha dichiarato, rivendicando un’azione mirata e strutturata – Una scelta che punta a ristabilire un principio di equità fiscale, evitando che il peso ricada sui contribuenti più piccoli e regolari. Il sindaco ha inoltre sottolineato come il mancato pagamento da parte di grandi soggetti produca effetti diretti sulla collettività: «Quando ci sono enti e grandi società che non versano quanto dovuto, quei tributi mancanti finiscono per gravare sul restante 90 per cento dei cittadini». Da qui la necessità di intervenire in modo deciso sulle posizioni più rilevanti, senza però perdere di vista le difficoltà economiche di una parte del territorio.

Gli investimenti

L’azione di recupero dei tributi mancanti si inserisce in un contesto più ampio, segnato anche da una crescita del gettito Irpef e da una maggiore capacità di spesa dell’ente, che ha consentito di sostenere investimenti e servizi senza aumentare la pressione fiscale. Poco prima dell’intervento del sindaco, infatti, l’assessore al Bilancio Daniele Reginali ha evidenziato proprio i risultati ottenuti sul lato delle entrate, parlando di «un importante aumento della riscossione tributaria», in particolare per quanto riguarda l’Imu. Un dato che, secondo l’amministrazione, è sintomo di solidità del bilancio e l’efficacia delle scelte adottate negli ultimi anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA